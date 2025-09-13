Esta moneda de diez centavos se vende por miles de euros en subasta

La numismática es una disciplina que se dedica al coleccionismo y al estudio de monedas y billetes. Durante un día normal, millones de monedas son utilizadas por su valor nominal.

No obstante, su valor puede aumentar desde la consideración histórica, artística y cultural. En este contexto, hay monedas que pueden llegar a valer miles de euros por sus características únicas.

Los coleccionistas pueden llegar a pagar una cantidad muy superior en subasta, según su estado de conservación o su demanda en el mercado. Esto es lo que sucede con la moneda de diez centavos de Estados Unidos.

Esta divisa es popularmente conocida como 'Mercury Dime'. La moneda fue acuñada entre los años 1916 y 1945, pero es un ejemplar de 1919 el que ha llamado la atención de los aficionados.

La moneda de diez centavos de 1919 fue vendida por 218.000 dólares y cuenta con la certificación especial del Servicio de Clasificación Profesional de Monedas. Para los expertos, este ejemplar es único por las 'Full Bands'.

Estas bandas se incluyen en el reverso y para demostrar su autenticidad, deben estar totalmente divididas y sin marcas. Aunque se acuñaron muchas de estas monedas, pocas cuentan con este detalle.

Es importante no confundir esta divisa con la moneda de diez centavos de Franklin Roosevelt. Este ejemplar cuenta con el rostro uno de los presidentes más importante en la historia de los Estados Unidos.

A diferencia de la primera, esta moneda fue acuñada en 1946, un año después del fallecimiento del político. Está compuesta con un 90% de plata, aunque en la actualidad son fabricadas con una aleación de cobre y níquel.