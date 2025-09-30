Esta moneda puede convertirse en un tesoro de más de 2.000 euros si todavía la conservas

Con el auge de la numismática es posible que muchas de las monedas que todavía se conservan en algunos cajones tengan un valor extraordinario. Como es el caso de esta moneda de 25 pesetas emitida con motivo de los Juegos de Barcelona de 1992, que puede alcanzar precios superiores a los 2.000 euros.

La peseta especial que fue moneda habitual

Como suele ocurrir con muchas de estas monedas especiales, se puso en circulación de forma habitual, por lo que fueron muchas las manos que pudieron tenerla. Se trata de una edición especial de la moneda de 25 pesetas acuñada en el año 1990 y dedicada a Barcelona 92. ¿Por qué es tan especial?

Se acuñaron más de 65 millones de estas monedas de 25 pesetas, pero muchas de ellas llegaron con algunos errores de fabricación, especialmente en lo que respecta al acabado. Esto es lo que multiplica hasta los cielos el valor de estas piezas entre los coleccionistas.

La moneda, diseñada por Luis José Díaz Salas, muestra el típico agujero central de las monedas de 25 pesetas y cuenta con dos diseños diferentes: uno en el que se muestra a un saltador de altura y otro con un lanzador de disco como protagonista.

Ambas versiones de esta moneda de 25 pesetas pueden llegar a ser valiosas, pero la más codiciada por los expertos es la del lanzador de disco juntos al logotipo olímpico y la palabra España. Si su estado de conservación es perfecto y, encima, cuenta con alguno de los errores de fabricación antes mencionados, su valor se dispara.

En algunas subastas se ha llegado a vender por 2.300 euros, lo que indica claramente que se trata de una moneda muy codiciada por algunos coleccionistas. Lo mejor, si conservas alguna de estas monedas, es almacenarlas protegidas para evitar que se desgasten.

Si no tienen alguno de estos errores de fabricación, igualmente, hay monedas con estos diseños especiales que se están vendiendo por cientos de euros, así que echa un buen vistazo no vayas a tener un tesoro guardado en ese cajón.