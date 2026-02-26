Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COLECCIONISMO

La moneda de cobre del millón de dólares: uno de los ejemplares más únicos de la historia

Esta moneda surgió de un error atípico que hoy en día eleva su valor por las nubes

Centavo de cobre de 1943 (Lincoln Wheat)

Centavo de cobre de 1943 (Lincoln Wheat) / SPORT.es / Getty Images

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

El cobre se ha revalorizado enormemente en el último año y eso implica que ciertos sectores del coleccionismo están ganando mucha más fuerza que en etapas anteriores. Como es el caso de una moneda de cobre cuyo valor se estima en alrededor del millón de dólares.

Esta moneda de cobre de 1943 rompe el mercado

La moneda en cuestión se trata de un centavo de cobre del año 1943 (Lincoln Wheat) que remite a la Segunda Guerra Mundial. Y su exclusividad deriva precisamente de las necesidades que tuvo USA durante el período bélico.

En aquel entonces, los Estados Unidos de América optaron por dejar de fabricar monedas mediante el uso de cobre para poder así reservar todo metal a la industria de las armas. Sin embargo, un error derivó en que una pequeña selección de monedas siguiera elaborándose en cobre.

Lo que debería haber ocurrido es que todos los centavos se acuñaran en una aleación de acero cubierto en zinc, pero se estima que entre 20 y 40 monedas acabaron siendo producidas con cobre debido a las planchas residuales que quedaron en las máquinas.

Es decir, estamos ante una pieza que acumula una serie de factores determinantes para su valor en coleccionismo: error de acuñación (no debió ser producida en cobre), escasísima cantidad (apenas unas decenas de unidades) y contexto histórico (decisiones derivadas de la guerra).

Por todo ello, el centavo de cobre americano de 1943 parte de un precio mínimo que se sitúa en los 80.000 dólares, y que puede alcanzar los 200.000 dólares en ejemplares circulados. Pero obviamente hay otros rangos de precio a considerar.

Si hablamos de ejemplares de estos centavos que se encuentran en buen estado, el precio se dispara para ubicarse entre los 250.000 y los 500.000 dólares. Y aquellas de conservación excepcional rompen todo molde con rangos de precio de entre 800.000 y 1 millón de dólares.

Claramente, esta se trata de una de las líneas de monedas de cobre más valiosas en todo el mercado de la numismática. Y quién sabe, puede que si el cobre sigue aumentando su valor llegue un punto en el que se establezcan nuevos récords.

