La moneda más cara de España rompe todos los récords: 3 millones de euros por una pieza de 1609

La moneda más cara de España ha vuelto a hacer historia. Estamos hablando de la icónica moneda conocida como centén segoviano de 1609, acuñado en pleno reinado de Felipe III y que se acaba de vender en una subasta internacional a cambio de 2,4 millones de euros. Si sumamos las comisiones, esta cifra se acerca a los 3 millones de euros, convirtiéndose en la moneda española más cara de la historia.

En cuanto a la operación en cuestión, se cerró a finales de noviembre en una puja organizada por la prestigiosa firma Numismática Genevesis, en Ginebra (Suiza).

Todo comenzó con una pieza que partía de un precio inicial de 2,1 millones de euros y recibió tres pujas, lo que elevó su valor hasta convertirla en una de las monedas más caras de toda Europa Occidental. El récord fue celebrado entre aplausos por los coleccionistas y asistentes al evento, muy conscientes de haber presenciado un momento histórico para el campo de la numismática.

Se trata de una enorme moneda de oro de cien escudos, conocida como centén segoviano, de la que solo se conoce un único ejemplar en todo el mundo.

Pesa 339,35 gramos, lo que la convierte en la mayor moneda de oro del siglo XVII. Su carácter único se debe tanto a su rareza como a su impecable estado de conversación, especialmente por esto último.

Esta misma moneda ya había batido récords en 2009, cuando fue subastada en Barcelona por 800.000 euros en la casa Áureo & Calicó, procedente de la célebre colección Caballero de Yndias, formada por un coleccionista de origen vasco afincado en Cuba.

Hasta la fecha, la moneda más cara de Europa Occidental era una pieza de cien ducados de 1629, vendida este año por 2,11 millones de euros. A nivel mundial, el récord es muy superior: un billete de 20 dólares de 1933, subastado en 2021 por más de 15 millones de euros.