Esta moneda es la más buscada en Francia: puedes ganar hasta 3.000 euros

¿Y si tuvieses en casa una moneda valorada en 3.000 euros sin saberlo? Si bien es cierto que lo habitual es que las monedas que manejamos a diario no multipliquen su valor real, existen algunas piezas buscadas por coleccionistas y amantes de la numismática que pueden hacer que ganes mucho dinero.

En este caso queremos hablaros acerca de la moneda de 1 euro acuñada en Francia en 1999, una moneda por la que se pagaron hace algún tiempo 700 euros. Sin embargo, como los coleccionistas de monedas han continuado yendo detrás de ella, podemos encontrarla en plataformas como eBay a cambio de más de 3.000 euros.

¿Qué tiene de especial esta moneda de 1 euro francesa y por qué se ha hecho viral? En el anverso podemos ver el '1' que encontramos en cualquier moneda de este valor, con el mapa de la Unión Europea por aquel año, 1999.

Si nos fijamos en el reverso, de fuera adentro, vemos el año (1999), la fecha de acuñación de la moneda, y dentro, la frase 'Liberté, Egalité, Fraternité', que como bien sabrás, es el popular lema de la República de Francia.

Creada por Joaquín Jiménez, esta moneda tiene unas dimensiones de 23,25 mm de diámetro, un peso de 7,51 gramos y el árbol de la vida en la zona central del reverso con las letras 'R' y 'F', acrónimo de República Francesa.

Aunque en su momento sorprendiese que hubiese personas dispuestas a pagar 3.000 euros por esta moneda, es cierto que cumple con todos los criterios: una edición muy especial, acuñada en 1999, una primera edición especialmente buscada en el mercado europeo.

Si tuvieses esta moneda en casa, consulta con un profesional que pueda valorar correctamente el verdadero coste de la moneda. Recuerda que en la numismática, a mejor estado de conservación, mayor puede ser su precio de venta en el mercado de segunda mano.