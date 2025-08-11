Coleccionismo
Esta moneda es la más buscada en Francia: puedes ganar hasta 3.000 euros
Se trata de una moneda de 1 euro acuñada en el año 1999 que está muy bien valorada
¿Y si tuvieses en casa una moneda valorada en 3.000 euros sin saberlo? Si bien es cierto que lo habitual es que las monedas que manejamos a diario no multipliquen su valor real, existen algunas piezas buscadas por coleccionistas y amantes de la numismática que pueden hacer que ganes mucho dinero.
En este caso queremos hablaros acerca de la moneda de 1 euro acuñada en Francia en 1999, una moneda por la que se pagaron hace algún tiempo 700 euros. Sin embargo, como los coleccionistas de monedas han continuado yendo detrás de ella, podemos encontrarla en plataformas como eBay a cambio de más de 3.000 euros.
¿Qué tiene de especial esta moneda de 1 euro francesa y por qué se ha hecho viral? En el anverso podemos ver el '1' que encontramos en cualquier moneda de este valor, con el mapa de la Unión Europea por aquel año, 1999.
Si nos fijamos en el reverso, de fuera adentro, vemos el año (1999), la fecha de acuñación de la moneda, y dentro, la frase 'Liberté, Egalité, Fraternité', que como bien sabrás, es el popular lema de la República de Francia.
Creada por Joaquín Jiménez, esta moneda tiene unas dimensiones de 23,25 mm de diámetro, un peso de 7,51 gramos y el árbol de la vida en la zona central del reverso con las letras 'R' y 'F', acrónimo de República Francesa.
Aunque en su momento sorprendiese que hubiese personas dispuestas a pagar 3.000 euros por esta moneda, es cierto que cumple con todos los criterios: una edición muy especial, acuñada en 1999, una primera edición especialmente buscada en el mercado europeo.
Si tuvieses esta moneda en casa, consulta con un profesional que pueda valorar correctamente el verdadero coste de la moneda. Recuerda que en la numismática, a mejor estado de conservación, mayor puede ser su precio de venta en el mercado de segunda mano.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Alegría para los inquilinos: La ley permite prolongar el contrato de alquiler aunque el propietario quiera terminarlo
- Georgina tiene nueva filia: Los polémicos vestidos que rozan lo indecoroso
- Así es Cesc Fàbregas en la intimidad: El 'flechazo' con su mujer, hijos e inversiones del entrenador del Como 1907, rival del Barça en el Gamper
- Aitana Bonmatí presume de Catalunya durante sus vacaciones en este bucólico y famoso pueblo de la Costa Brava
- La Guardia Civil comienza a extremar la vigilancia en los atascos y ya multa a los coches sin saberlo: adiós a esto tan común