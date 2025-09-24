Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Esta moneda es muy antigua pero, si la tienes en casa, podría valer cientos de miles de euros

Se trata de un ítem muy codiciado en subastas por coleccionistas

Moneda de 100 pesetas

Moneda de 100 pesetas

Ramón Baylos

El mundo de la numismática nos deja a menudo con muchos sucesos impactantes, casi todos ellos relacionados con la venta de alguna moneda concreta por cifras desorbitadas.

Estamos hablando, concretamente, de que estamos ante un sector de coleccionismo donde hay quien se deja auténticas millonadas en obtener un ítem específico para completar una colección.

Y es que existen monedas que, por su mero valor histórico, pueden llegar a valer cientos de miles de euros en determinadas subastas, tal y como ocurre con la moneda de 100 pesetas de la I República.

La moneda en cuestión fue acuñada en el año 1870 y se han llegado a ver precios a su alrededor que oscilan entre los 100.000 y los 500.000 euros en total, lo cual es una auténtica barbaridad.

No obstante, se podría decir que su valor está más que justificado: no solo es una moneda antigua, sino que existen muy pocas en circulación, lo cual incrementa su coste.

Además, hay que resaltar otro factor importante: se trata de una moneda que se encuentra fabricada en oro, algo que supone un añadido extra de atractivo para ciertos coleccionistas.

Para poder reconocerla, solo hay que fijarse en sus dos caras: por un lado, tenemos la figura de Hispania con el contorno de "Soberania Nacional" en su anverso y, por otro, el escudo de España en su reverso.

Todo esto hace que sea poco probable que tengas una por casa pero, si por algún motivo encuentras alguna perdida en un cajón o trastero, estás de enhorabuena: probablemente seas rico.

TEMAS

