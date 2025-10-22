Esta moneda de 50 céntimos vale miles de euros: si la tienes, no la uses bajo ningún concepto

La numismática se ha convertido en uno de los campos de coleccionismo más relevantes de los últimos años a causa de las compraventas que se han llevado a cabo dentro de él.

Hablamos de un sector donde a menudo se celebra subastas donde se presentan artículos que han alcanzado valores por encima incluso de las cuatro cifras.

Y, precisamente, en este artículo vamos a hablar de una de esas monedas que ha incrementado mucho su valor últimamente a causa de una alta demanda por parte de los coleccionistas.

Nos referimos, concretamente, a la moneda de 50 céntimos emitida inicialmente en Francia en el año 1999, la cual se ha estado vendiendo desde hace semanas por más de 11.000 euros.

Una cifra muy alta a todas luces, pero lo cierto es que estamos ante una moneda que vale cada euro a causa de su valor histórico, dado que se creó en los albores del propio euro.

Para poder reconocerla, solo tendremos que fijarnos en su reverso y contemplar la mítica figura de la Sembradora de Francia rodeada por las 12 estrellas de la Unión Europea.

Y es que estamos ante una moneda que puso en circulación bastantes ejemplares en España, por lo que es probable que haya bastantes dentro del país.

Por esa misma razón y teniendo en cuenta lo que vale, no la uses si te encuentras con alguna de ellas: si la llevas a un tasador, podrías llevarte una gran sorpresa en forma de miles de euros.