COLECCIONISMO
Esta moneda de 50 céntimos parece totalmente normal, pero pueden pagarte 200 euros por ella
Parece una moneda normal de 50 céntimos, pero los numismáticos pueden llegar a pagar cientos de euros por ella debido a su rareza.
El revuelo por esta moneda de 50 céntimos del Vaticano de 2002 no para de crecer entre los aficionados a la numismática, gracias a su extrema escasez. Al igual que muchas otras monedas, parece totalmente normal, pero los coleccionistas pueden pagar mucho dinero por ellas.
Esta pieza, emitida por la Ciudad del Vaticano en 2002, luce en su anverso la efigie del papa Juan Pablo II, un diseño emblemático de las primeras emisiones euro del Estado pontificio. Aunque aparenta ser una simple moneda de 50 céntimos, su tirada limitada la hace especial.
En 2002 se produjeron apenas 80.000 ejemplares, frente a los millones que suelen producirse en otros países europeos. Esa rareza la hace irresistible para los coleccionistas que, evidentemente, valoran mucho cuando una moneda en particular es escasa.
Por qué las monedas vaticanas conquistan a los coleccionistas
El Vaticano, al ser un emisor independiente dentro del euro, produce cantidades mínimas para uso interno y coleccionistas, lo que genera piezas muy codiciadas desde su lanzamiento. Esta de 50 céntimos no presenta errores de acuñación visibles, pero su baja disponibilidad la posiciona por encima de muchas otras con fallos menores.
Otros ejemplos, como la de Mónaco de 2004 con el príncipe Rainiero III o la de San Marino en 2003, siguen patrones similares: poca emisión, alto deseo por parte de los coleccionistas. Aunque el estado de la moneda influye, al ser tan escasas, cada pieza puede encontrar su lugar en el mercado.
El auge por el coleccionismo numismático actual amplifica este fenómeno, con ventas récord en subastas que atraen a inversores de todas las partes del globo. Las plataformas especializadas facilitan las transacciones, pero siempre suelen pedirse certificados de autenticidad para evitar falsificaciones, sobre todo en casos muy extraños.
Si guardas monedas de 50 céntimos, examina si tienes este modelo del Vaticano midiendo su peso (7,8 gramos) y diámetro (24,25 mm), y verifica el diseño. No la frotes ni limpies: su estado puede multiplicar su valor. Lleva tu hallazgo a un experto en numismática o casa de subastas para una tasación más precisa.
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