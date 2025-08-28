Esta moneda de 5 céntimos te puede hacer ganar cientos de euros, ¿la tienes en tu posesión?

Los céntimos son monedas a las que uno raramente presta atención hoy en día. Suelen ser vistas como 'restos' de la economía física dado su reducido valor... con la excepción de que algunas de estas piezas se venden a precios desorbitados en subastas.

Si tienes esta moneda francesa, te puedes llevar una gran alegría

Este es el caso de una moneda de 5 céntimos de euros francesa acuñada en 1999, la cual se caracteriza por contar con una representación de Marianne en busto, un símbolo nacional francés obra de Laurent Jorio.

Como en tantos casos, el motivo de que esta moneda de 5 céntimos de euros cuente con un valor mucho más elevado del habitual no se debe a su grabado, sino a los errores que derivaron de las muchas tiradas de la pieza.

Moneda 5 céntimos francesa (1999) / SPORT.es / SPORT

En el caso de esta moneda de 5 céntimos de Marianne, resulta que el busto en cuestión puede encontrarse con una serie de errores diferentes: desde una deformación a que el busto esté directamente descentrado, pasando también por la presencia de relieves poco comunes.

Esta serie de errores provoca que en plataformas de venta online como Ebay, la moneda de 5 céntimos francesa haya llegado a alcanzar precios de venta en subasta de hasta 800 euros. Aunque eso sí, cumpliendo una serie de factores importantes.

Lo que más se valora a la hora de vender esta pieza de coleccionista es, en primer lugar, la obviedad del error de acuñación: cuanto más manifiesto, mayor su valor. Asimismo, también se tienen muy en cuenta el estado de la moneda y la demanda de la misma en ese instante.

Dicho esto, es importante no apresurarse con la venta de una moneda de esta categoría. Como siempre, es recomendable acudir a especialistas que guíen adecuadamente a la hora de determinar el valor real de la moneda en cuestión.

¿Qué te parece el increíble valor de esta moneda de 5 céntimos de euro? Por lo menos, lo que esto nos enseña es que vale más la pena cuidar hasta la última de estas piezas en lugar de desprenderse de ellas rápidamente.