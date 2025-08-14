La moneda de los 40 mil euros: este simple euro puede hacerte rico

Nunca te deshagas de monedas que puedan ser algo fuera de lo común, pues a día de hoy el mercado de la numismática es uno tremendamente activo. De hecho, existe ahora una moneda de un euro que alcanza valores de decenas de miles de euros.

La moneda eslovaca de los 40 mil euros

En este caso toca hablar de la moneda de un euro eslovaca acuñada en el año 2009, la cual ha llegado a alcanzar precios de hasta 40 mil euros en mercados especializados en el coleccionismo de monedas. Pero, ¿qué la hace tan especial y diferente respecto a otras piezas?

En primer lugar, hay que considerar que se trata de la primera moneda emitida cuando Eslovaquia adoptó el euro, algo que ocurrió en enero de 2009. Con esto, los coleccionistas valoran ya el bagaje histórico de la moneda en cuestión.

Asimismo, dentro de lo que se trata de su diseño general, el cual incluye el escudo eslovaco, los especialistas señalan detalles inusuales. Por ejemplo, una serie de estrellas integradas en el relieve montañoso de la moneda, lo cual es bastante poco común.

Euro eslovaco de 2009 / SPORT.es / SPORT

Pero esto no es todo, pues resulta que existen algunos ejemplares que presentan ciertos errores de acuñación o que su estado se especifica como 'sin circular'. En estos casos concretos, el valor del euro eslovaco es cuando más llega a dispararse.

Hay que destacar además que, incluso si uno cuenta con el euro eslovaco pero este no presenta las peculiaridades más llamativas de la moneda, piezas relativamente 'estándar' pueden seguir registrando valores de cientos o miles de euros.

Lógicamente, la mejor forma de salir de dudas es siempre consultar con especialistas en el mercado, ya sea individuos con trayectoria en el concepto de la numismática o directamente casas de subastas. Mejor saber qué es lo que uno tiene entre manos antes de tomar una decisión.

¿Qué te parece el gran valor que se le da a esta moneda eslovaca? ¿Lo ves lógico o crees que se exagera incluso bajo los estándares del coleccionismo? Lo que está claro es que pocas piezas pueden competir con esta.