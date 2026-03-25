Esta moneda con más de 200 años de historia se ha dejado de fabricar y podría revalorizarse muchísimo en los próximos años

En el mundo de la numismática existen monedas que han incrementado su valor a causa de su antigüedad. Sobre todo, por la idea de que cada vez quedan menos de las mismas en circulación, haciendo que se conviertan en artículos exclusivos.

Pues bien; esto es algo que sucederá a lo largo de los próximos años con una moneda que se dejó de fabricar hace muy poco y que es increíblemente popular. Efectivamente, estamos hablando del centavo estadounidense.

El quid de la cuestión es que Estados Unidos tomó la decisión de cesar la fabricación de su moneda de 1 centavo el pasado mes de noviembre de 2025 por un motivo muy concreto: resultaba ser un ítem con poca utilidad en la economía del país.

Ya no es que esta moneda cayera en desuso en los últimos años, sino que su coste de acuñación era muy superior al valor nominal de la moneda. El dato es bastante llamativo: el país invertía 3,7 centavos en fabricar cada moneda de centavo.

Esta situación provoca un efecto muy estudiado en el mundo de la numismática: al dejar de fabricarse, cada vez habrá menos monedas de un centavo en circulación hasta llegar al punto en el que solo quedarán un puñado de unidades en todo el mundo.

Y más aún teniendo en cuenta que se trata de una moneda con mucha historia: se acuñó por primera vez en el año 1973 en Filadelfia, pero esta sufrió una modificación clave en 1909; momento en el que cambió la imagen que capturaba en su lado anterior.

La cosa es que la moneda de centavo contaba con el rostro de la Libertad en sus primeros años de vida para, más tarde, ser sustituida por la cara de Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos.

No obstante, los cálculos predicen que, pese al cese de fabricación de esta moneda, aún quedan más de 114.000 millones en circulación, por lo que tendrá que pasar bastante tiempo hasta que esta se revalorice a cotas de escándalo.