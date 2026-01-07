Esta moneda de 2€ puede solucionarte la cuesta de enero: se pagan hasta 200€ por ella

Los objetos que se codician dentro del mundo de la numismática pueden alcanzar valores de auténtico infarto en ciertos procesos de compraventa y subastas privadas, pero hay otros más modestos que también valen un buen dinero.

Algo esencial a tener en cuenta, sabiendo que no todo el mundo tiene una moneda de más de 300 años en su colección, pero sí es más probable poseer alguna que otra que es más valiosa de lo normal.

En este caso, destaca un ejemplar concreto que se corresponde con una moneda de 2 euros emitida en San Marino en el año 2005 y que puede llegar a valer casi 200€ en determinadas subastas.

Lo bueno es que estamos ante una moneda que es más común de lo que podría parecer, dado que en su momento se acuñaron hasta 130.000 ejemplares, y se sabe que muchos siguen en circulación.

La razón por la que este ejemplar vale tanto tiene que ver con su carácter conmemorativo: se emitió durante el Año Mundial de la Física con el objetivo de homenajear a grandes figuras del campo de este campo de la ciencia.

Tanto es así que en su reverso cuenta con una representación de la figura de Galileo Galilei, constando este último como uno de esos físicos que cambiaron la forma de concebir nuestra realidad gracias a sus descubrimientos.

No obstante, hay que tener en cuenta que el valor de esta moneda también dependerá del estado en el que se encuentre: si la tuya se encuentra en un estado perfecto, alcanzará un valor de hasta 3 cifras.

Por tanto, es esencial que revises esa calderilla que tienes olvidada por casa: si encuentras una moneda que cuenta con la imagen de Galileo Galilei, probablemente tengas un ejemplar que vale más dinero de lo que crees.