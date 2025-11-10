La moneda de 2 euros que podría valer 40.000: así puedes saber si tienes una en casa

Los coleccionistas de monedas están de enhorabuena. En los últimos días ha acaparado todas las miradas una moneda de 2 euros acuñada en Bélgica en 2012 que, debido a su rareza y a un error en su fabricación, se ha llegado a ofrecer en plataformas de compraventa por hasta 40.000 euros.

Esta moneda conmemorativa fue emitida por el 75 aniversario del Concurso Internacional de Música Reina Isabel, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo para jóvenes músicos. Bélgica lanzó una tirada de cinco millones de unidades para circulación, además de ediciones especiales en calidades superiores, destinadas a coleccionistas.

La pieza presenta en su cara nacional el perfil de la reina Isabel de Bélgica junto al logotipo del concurso, acompañado por las fechas 1937 - 2012 y la inscripción 'Queen Elisabeth Competition'. En el aro exterior aparecen las doce estrellas de la Unión Europea, al igual que en otras monedas de 2 euros.

Lo que ha disparado su valor es la existencia de algunas monedas con un error en el canto, en las que las estrellas aparecen mal grabadas o desplazadas. Estas unidades defectuosas son extremadamente escasas y, por ello, los numismáticos llegan a pagar decenas de miles de euros por conseguirlas.

En condiciones normales, la moneda sin circular puede adquirirse por unos 5 o 6 euros, mientras que las versiones proof (en el mercado de la numismática, 'de máxima calidad') alcanzan los 40 o 50 euros en tiendas especializadas. Sin embargo, si una de estas piezas contiene un fallo de acuñación, su valor puede multiplicarse por miles.

Así que, antes de gastar tus monedas de 2 euros, échales un vistazo: podrías tener entre manos una pequeña fortuna sin saberlo.

Ten en cuenta que la numismática es un mercado que va creciendo sin apenas esfuerzo: muchos coleccionistas de monedas buscan piezas tan únicas como esta que pueden estar en el cajón de tu armario.