Esta moneda de 2 euros tiene un peculiar error que dispara su valor hasta más de 2000 euros

El coleccionismo de monedas es un mercado que siempre fluctúa, sobre todo en lo que se hallan nuevas piezas que vale la pena tener en consideración. Esto es justamente lo que ha ocurrido con una moneda lituana de 2 euros.

En este caso hablamos de una moneda acuñada en Lituania que es relativamente reciente, con el año de producción ubicándose en 2021. Esta se produjo con el objetivo de honrar a la Reserva de la Biosfera de Žuvintas, pero no es esta la razón de su elevado precio.

En total se produjeron 500 mil ejemplares de esta moneda de 2 euros lituana, pero de entre todos esos cientos de miles solo nos interesa un 0,1% del mismo (unas 500 unidades). ¿Por qué? Pues porque cuenta con un error bastante llamativo.

Moneda 2 euros Lituania / SPORT.es / SPORT

En teoría, esta moneda de 2 euros debía contar con una inscripción en concreto en el canto de la misma, la cual supuestamente debería leer 'Libertad, Unidad, Prosperidad'. Sin embargo, en hasta 500 unidades apareció la inscripción 'Dios Bendiga Letonia'.

Según se conoce, este error derivó de que la ceca que producía dichas monedas, también trabajaba produciendo monedas para Letonia. Parece ser, pues, que en cierto punto se produjo un error que acabó en la creación de esta peculiar pieza de coleccionista.

La realidad es que el valor en subasta entre las monedas de 2 euros con el error y sin el error no puede ser más abismal: las acuñadas adecuadamente se venden en un rango de 2 a 4 euros, mientras que aquellas con el error en el canto pueden ascender hasta los 2400 euros.

Para que no hayas dudas a la hora de identificar la moneda, destacaré también que cuenta con un peso de 8,5 gramos, además de un diámetro de 25,75 milímetros con un grosor de 2,2 milímetros.

Así que ya sabes, no harías mal en mirar si cuentas con esta moneda de 2 euros en tu posesión, ya que al ser tan reciente es más fácil que en otras ocasiones que haya podido acabar en tus manos. Sencillo no es, pero posible sí.