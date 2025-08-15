Una moneda de 2 euros que se compra por más de 10.000 euros y que podrías tener por casa

El auge de la numismática es indudable, y nos está dejando con algunos casos impresionantes como el que hoy nos ocupa: una moneda de 2 euros de la que se fabricaron millones de unidades que ahora mismo tiene un valor de decenas de miles de euros entre los coleccionistas. ¿Por qué?

Se trata de una moneda de 2 euros originaria de Portugal, emitida en el año 2002, cuyo valor puede llegar a los 10.000 euros e incluso encontrar valores muy superiores si se cumplen ciertas condiciones. La razón es que algunas de ellas tienen ciertas particularidades que las hacen únicas.

La moneda en cuestión es una que muestra el tercer sello real de 1144 de Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal, rodeado por otros símbolos nacionales. Y es ahí, en su diseño, donde se encuentra un defecto en algunas de sus estrellas que aumenta su valor de forma impresionante.

Las monedas que se venden por miles de euros son las que presentan las estrellas defectuosas y un claro aplastamiento en su borde. Estas son las monedas de 2 euros de Portugal que se están vendiendo por auténticas locuras en el mercado entre los coleccionistas, así que busca por casa no vaya a ser que la encuentres.

Moneda de dos euros portuguesa. / Ebay

Esto suele ser muy habitual en los últimos años en el terreno de la numismática: monedas bastante comunes pero que presentan ciertos errores en su diseño o acuñación que hace que se conviertan en figuras únicas dentro de esas acuñaciones, aumentando su valor de manera exponencial.

No es la única moneda de 2 euros que tiene un valor muy alto entre los expertos y coleccionistas, y encontramos varios casos recientes. Por ejemplo, otra moneda de 2 euros originaria de Eslovaquia que también presenta estas características únicas ha llegado a venderse por hasta 25.000 euros.

Un claro ejemplo de que los coleccionistas de monedas están dispuestos a pagar mucho dinero por las piezas adecuadas, incluso aquellas que son mucho más comunes de lo que pueda parecer.