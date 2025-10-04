La moneda de 2 euros que todos buscan: pueden pagarte hasta 1.000 euros por ella

Cuando imaginamos las monedas más caras y aquellas por las que los coleccionistas pueden estar dispuestos a gastar fortunas, nos imaginamos piezas extrañas y muy limitadas... pero la realidad es que hasta una moneda de 2 euros como esta, numerosa y en circulación, puede dar la sorpresa.

La moneda de 2 euros de Don Quijote

Se trata de la moneda de 2 euros emitida por España y lanzada en 2005 para celebrar el IV Centenario de la publicación de 'El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha', que muestra a Don Quijote frente a los icónicos molinos, junto con la marca de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el año 2005 y las 12 estrellas de la UE.

En total, se acuñaron 8 millones de estas monedas, con más de siete millones de ellas puestas en circulación común. ¿Por qué tienen tanto valor entre los coleccionistas? La mayoría de estas monedas se venden por entre 3 y 10 euros (que ya es algo), pero algunas han llegado a alcanzar los 1.000 euros en subasta. ¿Por qué?

Al igual que ocurre con otras monedas similares, los coleccionistas buscan aquellas que tengan un estado perfecto de conservación o que tengan algún error de fabricación, aquellas que realmente son únicas. Es decir, o tienen que estar como recién salidas de la fábrica o presentar algún elemento diferenciador.

Suele ser habitual, en estas monedas que se ponen en circulación común, que sean valiosas entre los coleccionistas al presentarse en una edición especial, como esta moneda de 2 euros de Don Quijote. Pero si consigues conservarla bien o tienes la suerte de encontrarte con un ejemplar único, tienes un verdadero tesoro.

No es la única moneda de 2 euros que cuenta con un seguimiento similar, y hay otras colecciones y tiradas especiales (aunque sean numerosas y comunes), que los aficionados a la numismática quieren tener en su colección... y por las que están dispuestos a pagar mucho dinero en según qué circunstancia.