Esta moneda de 2 euros es una de las más buscadas de 2026: más de 100 euros si la conservas

¿Cuáles son las monedas más buscadas en 2026 por los coleccionistas especializados? Aunque la numismática actual destaca por su amplitud de intereses, existen varias monedas que han estado en circulación de forma habitual por la que están dispuestos a pagar mucho dinero, como esta moneda de 2 euros de 2007.

La moneda de 2 euros que multiplica su valor

En concreto, se trata de la moneda de 2 euros dedicada al 50 aniversario del Tratado de Roma, donde un leve desplazamiento en el borde o en la estrella de la UE genera un acabado irregular detectable solo con lupa, fruto de un fallo en la ceca de Madrid durante su producción limitada. Este rasgo la convierte en una rareza irresistible para los expertos.

Lanzada como moneda en circulación habitual en el arranque del euro, su valor nominal era de 2 euros, pero en el mercado filatélico actual alcanza fácilmente los 150 euros o más por ejemplares que cumplan con algunas características específicas.

En portales de compraventa como todocoleccion o eBay, los precios oscilan entre 120 y 200 euros para versiones que no han circulado, impecables. Pero cuidado, porque aquellas monedas que sí han estado en circulación (y que podría haber tenido cualquiera), también despiertan interés y se venden a buenos precios.

Desde hace tiempo estamos viviendo un auge en el interés de monedas europeas con anomalías, confirmando cómo estos errores en la acuñación elevan algo que parece completamente normal a auténticos tesoros, alimentando un mercado que no para de crecer. 2026 también ha comenzado con fuerza.

Si conservas alguna de estas monedas de 2 euros, revísala con precisión, con lupa y con buena iluminación y, si crees que hay algo destacable, ponte en contacto con algún experto para que te ayude a saber si se trata de una pieza especial o no. Sea como sea, hay coleccionistas interesados en ella.

Las monedas de 2 euros, en general, suelen ser un objeto muy preciado entre los coleccionistas, destacando aquellas de edición limitada o que conmemoran algún hecho, que tienen algún error de fabricación o que no han estado nunca en circulación.