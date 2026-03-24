Esta moneda de 2 euros es de 2022 y ya ha multiplicado su valor: hasta 500 euros si la tienes

Esta moneda de 2 euros de Mónaco de 2022 ha pasado de valer dos euros a comprarse por hasta 500 euros en el mercado numismático actual, gracias a su tirada ultra limitada y su diseño histórico. En pleno 2026, coleccionistas y expertos siguen al acecho de ejemplares en perfecto estado, que siguen revalorizándose en subastas especializadas.

La moneda conmemorativa de Alberto I

El Principado de Mónaco lanzó en septiembre de 2022 esta edición especial de 2 euros para honrar el centenario de la muerte del príncipe Alberto I, quien reinó entre 1889 y 1922 y se ganó el apodo de “príncipe navegante” por sus aportes a la oceanografía y la ciencia.

Sólo se acuñaron 15.000 unidades, una cifra minúscula comparada con las millones de monedas corrientes de euro, lo que la convierte en una rareza muy codiciada. Hoy, su valor oscila entre 300 y 500 euros, dependiendo del grado de conservación: las impecables pueden superar los 400 euros en portales especializados.

Cómo identificarla a simple vista

A simple vista, parece una moneda de 2 euros normal, pero fíjate en estos detalles clave: en el anverso destaca el perfil del príncipe Alberto I con boina militar y traje formal; a la izquierda se lee “Mónaco”, a la derecha “2022”, y abajo “Albert 1er 1848-1922”.

Moneda de 2 euros de Mónaco de 2022 / Monaco

El reverso es el estándar europeo con el mapa del continente y las 12 estrellas. Pesa 8,5 gramos, mide 25,75 milímetros y está hecha de aleación de cobre-níquel con borde exterior bimetálico, como todas las monedas de 2 euros. Si la tienes en casa, consérvala y trata de que no sufra ningún desperfecto.

Los microestados como Mónaco, San Marino o el Vaticano emiten hasta dos monedas conmemorativas al año de curso legal en toda la eurozona, pero con tiradas pequeñas que disparan su atractivo. Esta estrategia genera piezas exclusivas que lo coleccionistas internacionales buscan para completar series o invertir.

En 2026, el mercado ha visto subidas del 20-30% en piezas de Mónaco respecto a años previos, impulsadas por la inflación y el interés general. Otras ediciones, como la de 2023 por Grace Kelly, también superan los 100 euros, pero la de Alberto I lidera por su escasez.