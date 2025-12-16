MONEDAS
Esta moneda de 1 peso puede valer hasta 150 mil pesos y quizá la tienes en casa
Es una moneda tan escasa, que los coleccionistas pagan mucho dinero por ella
Cada vez es más habitual encontrar a aficionados a la numismática, esa pasión hacia las monedas, billetes y todo aquello relacionado con el dinero. Un tipo de coleccionismo que se encuentra en expansión porque, en algunos casos, puede ser una buena forma de ganarse la vida si sabes cómo extraer la máxima rentabilidad.
Aunque para muchos las monedas antiguas parecen objetos sin valor, para los verdaderos coleccionistas y apasionados de la numismática pueden esconder auténticos tesoros.
En plataformas de compraventa digital como Mercado Libre o foros especializados, hay piezas que alcanzan precios estratosféricos debido a su rareza, historia o diferentes errores de acuñación. Un ejemplo claro es la moneda de 1 peso de Morelos de 1969, considerada una de las más valiosas de México.
¿Por qué esta moneda de 1 peso mexicano es tan valiosa en pleno 2025?
Esta moneda puede venderse por 150.000 pesos en varias de estas páginas porque no se trata de una pieza de circulación común, sino de una moneda de ensayo: fue acuñada como prueba y no estaba destinada al uso cotidiano.
De acuerdo con varios expertos en numismática consultados por la prensa mexicana, estas monedas fueron entregadas a funcionarios mexicanos durante un banquete oficial celebrado ese mismo año, en 1969, bajo el mandaro del entonces precisedente Gustavo Díaz Ordaz.
Como iba diciendo, la principal razón de su alto valor en el mercado es su extrema escasez. Solo se acuñaron 28 ejemplares, de los cuales en estos momentos se tienen identificados 18. Esto quiere decir que las 10 monedas restantes pueden estar en manos privadas, de ahí que se haya convertido en un artículo muy buscado.
La moneda presenta en el anverso el Escudo Nacional con el águila devorando una serpiente y la leyenda de Estados Unidos Mexicanos. En el reverso aparece el retrato de José María Morelos y Pavón, junto con su valor nominal (1 peso). Está fabricada en cuproníquel, pesa apenas 9 gramos y mide 2,9 centímetros de diámetro.
De esta forma, si conservas monedas antiguas en casa, es recomendable que las revises para encontrar una oportunidad de ganar bastante más dinero del valor real de estas piezas.
- Jorge Rey lanza una nueva alerta: una fuerte 'DANA' va a llegar en las próximas horas
- Una influencer desvela cómo un famoso futbolista intentó ligar con ella: 'Es penoso
- Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años
- Confirmado por la Seguridad Social: estos pensionistas podrían perder la paga si no presentan este documento antes del 31 de marzo
- Nacho Cano no se corta: qué pasaría en España con Ayuso como presidenta y su duro mensaje a Pedro Sánchez
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lo aclara: 'Ni carnet de pensionista ni tarjeta de discapacidad
- Precio del euríbor hoy, 15 de diciembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin frenos y preocupa a los hipotecados
- El economista Gonzalo Bernardos lo tiene claro sobre la vivienda: 'La única posibilidad es comprar