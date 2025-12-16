Esta moneda de 1 peso puede valer hasta 150 mil pesos y quizá la tienes en casa

Cada vez es más habitual encontrar a aficionados a la numismática, esa pasión hacia las monedas, billetes y todo aquello relacionado con el dinero. Un tipo de coleccionismo que se encuentra en expansión porque, en algunos casos, puede ser una buena forma de ganarse la vida si sabes cómo extraer la máxima rentabilidad.

Aunque para muchos las monedas antiguas parecen objetos sin valor, para los verdaderos coleccionistas y apasionados de la numismática pueden esconder auténticos tesoros.

En plataformas de compraventa digital como Mercado Libre o foros especializados, hay piezas que alcanzan precios estratosféricos debido a su rareza, historia o diferentes errores de acuñación. Un ejemplo claro es la moneda de 1 peso de Morelos de 1969, considerada una de las más valiosas de México.

¿Por qué esta moneda de 1 peso mexicano es tan valiosa en pleno 2025?

Esta moneda puede venderse por 150.000 pesos en varias de estas páginas porque no se trata de una pieza de circulación común, sino de una moneda de ensayo: fue acuñada como prueba y no estaba destinada al uso cotidiano.

De acuerdo con varios expertos en numismática consultados por la prensa mexicana, estas monedas fueron entregadas a funcionarios mexicanos durante un banquete oficial celebrado ese mismo año, en 1969, bajo el mandaro del entonces precisedente Gustavo Díaz Ordaz.

Como iba diciendo, la principal razón de su alto valor en el mercado es su extrema escasez. Solo se acuñaron 28 ejemplares, de los cuales en estos momentos se tienen identificados 18. Esto quiere decir que las 10 monedas restantes pueden estar en manos privadas, de ahí que se haya convertido en un artículo muy buscado.

La moneda presenta en el anverso el Escudo Nacional con el águila devorando una serpiente y la leyenda de Estados Unidos Mexicanos. En el reverso aparece el retrato de José María Morelos y Pavón, junto con su valor nominal (1 peso). Está fabricada en cuproníquel, pesa apenas 9 gramos y mide 2,9 centímetros de diámetro.

De esta forma, si conservas monedas antiguas en casa, es recomendable que las revises para encontrar una oportunidad de ganar bastante más dinero del valor real de estas piezas.