Esta moneda de 1 peseta puede valer hasta 3.000 euros

Una moneda no siempre es simplemente 'una moneda', y la numismática se encarga de valorar ciertas piezas como lo que son: pequeños pedazos de historia que en ocasiones se distribuyen en una tirada tan limitada que se convierten en reliquias atemporales.

Esta moneda de 1 peseta vale mucho más que eso

Una pieza que responde a todas estas características es ni más ni menos que la moneda de 1 peseta de 1947 con estrella 48. La cual para comenzar responde a un detalle sorprendente: su año de acuñación real fue 1948, y no 1947.

Durante el siglo XX, muchas monedas españolas no reflejaban claramente el año de acuñación. Es por ello que el año real se distingue mediante pequeñas estrellas que aparecen en ambos lados del escudo, lo que supone que el '48' de esta moneda refleja su año real.

Moneda de 1 peseta de 1947 estrella 48 / SPORT.es / Sport

Pero, ¿por qué es esta moneda tan especial? Para comenzar, se trata de una moneda de la que no se acuñaron tantas unidades como otras pesetas del franquismo, lo que ya de por sí hace que poseer una sea algo valioso para los coleccionistas.

En segundo lugar, está hecha de aluminio, un material que se desgasta mucho más rápido que otros metales. Por ello, hoy en día quedan muy pocas en buen estado, lo que hace que sume muchos puntos de valor en ese apartado.

Por último, con el tiempo se ha convertido en una referencia de 'principiante' en el mundo de la numismática. Esto quiere decir que la peseta de 1947 con estrella 48 es una de las primeras piezas que muchos coleccionistas buscan añadir a su colección.

Asimismo, la moneda en cuestión puede contar con un valor de mercado que va desde apenas un euro hasta los 3.000 euros; en este caso, lo que más se tiene en cuenta de la moneda en cuestión es el estado de conservación, por las razones previamente expuestas.

Ciertamente es un ejemplar difícil de tener por casa y más todavía si tenemos en cuenta el grado de conservación. Aun así, nunca está de más revisar viejas cajas o preguntar a familiares: algunas de estas pequeñas piezas pueden esconder auténticos tesoros.