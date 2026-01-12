La moneda de 1 peseta que podría valer más de 3.500 euros y quizá tengas en casa

Sí, las pesetas dejaron de circular hace más de dos décadas, pero algunas unidades siguen despertando un enorme interés entre coleccionistas y expertos en numismática. Es el caso de una moneda de 1 peseta de Alfonso XII que, lejos de su escaso valor real, puede alcanzar cifras superiores a los 3.500 euros en subastas especializadas.

Esta pieza ocupa en estos momentos el quinto puesto del ranking de las monedas de 1 peseta mejor valoradas, elaborado por expertos coleccionistas, y comparte protagonismo con otras pesetas históricas que han llegado a superar los 7.000 euros.

Concretamente, estamos hablando de la moneda acuñada en 1881 con estrellas 18-81, una variante muy concreta que precisamente es lo que marca la diferencia respecto a otras monedas aparentemente idénticas.

Durante el reinado de Alfonso XII (1874-1885) se acuñaron varios modelos de monedas de 1 peseta. El diseño que interesa a los coleccionistas muestra el retrato del monarca mirando a la izquierda, con bigote y barba, acompañado de la leyenda "ALFONSO XII POR LA G. DE DIOS".

En el reverso, encontramos el escudo coronado de España con las columnas de Hércules y la inscripción "REY CONSTL. DE ESPAÑA", junto al valor real de la moneda y las siglas "MSM".

La moneda está fabricada en plata de ley de 835 milésimas, mide 23 milímetros y pesa 5 gramos. Aunque su tirada fue relativamente elevada (casi 800.000 unidades), el estado de conservación es fundamental para una valoración que está alcanzando los 3.500 euros en eBay y otras subastas especializadas en numismática.

El récord más alto se registró en el año 2017, cuando una pieza en calidad SC- se adjudicó al mejor postor a cambio de 3.600 euros. En subastas posteriores, monedas peores conservadas han alcanzado precios de entre 900 y 2.800 euros.

Como puedes imaginar, especialistas recomiendan revisar carteras antiguas, cajones de armarios o cajas fuertes familiares para encontrar una moneda de una peseta que en realidad es un pequeño tesoro.