MONEDAS
La moneda de 1 peseta que podría valer más de 3.500 euros y quizá tengas en casa
Una peseta olvidada que es muy buscada en subastas de numismática
Sí, las pesetas dejaron de circular hace más de dos décadas, pero algunas unidades siguen despertando un enorme interés entre coleccionistas y expertos en numismática. Es el caso de una moneda de 1 peseta de Alfonso XII que, lejos de su escaso valor real, puede alcanzar cifras superiores a los 3.500 euros en subastas especializadas.
Esta pieza ocupa en estos momentos el quinto puesto del ranking de las monedas de 1 peseta mejor valoradas, elaborado por expertos coleccionistas, y comparte protagonismo con otras pesetas históricas que han llegado a superar los 7.000 euros.
Concretamente, estamos hablando de la moneda acuñada en 1881 con estrellas 18-81, una variante muy concreta que precisamente es lo que marca la diferencia respecto a otras monedas aparentemente idénticas.
Durante el reinado de Alfonso XII (1874-1885) se acuñaron varios modelos de monedas de 1 peseta. El diseño que interesa a los coleccionistas muestra el retrato del monarca mirando a la izquierda, con bigote y barba, acompañado de la leyenda "ALFONSO XII POR LA G. DE DIOS".
En el reverso, encontramos el escudo coronado de España con las columnas de Hércules y la inscripción "REY CONSTL. DE ESPAÑA", junto al valor real de la moneda y las siglas "MSM".
La moneda está fabricada en plata de ley de 835 milésimas, mide 23 milímetros y pesa 5 gramos. Aunque su tirada fue relativamente elevada (casi 800.000 unidades), el estado de conservación es fundamental para una valoración que está alcanzando los 3.500 euros en eBay y otras subastas especializadas en numismática.
El récord más alto se registró en el año 2017, cuando una pieza en calidad SC- se adjudicó al mejor postor a cambio de 3.600 euros. En subastas posteriores, monedas peores conservadas han alcanzado precios de entre 900 y 2.800 euros.
Como puedes imaginar, especialistas recomiendan revisar carteras antiguas, cajones de armarios o cajas fuertes familiares para encontrar una moneda de una peseta que en realidad es un pequeño tesoro.
