La moneda de 1 euro portuguesa que podría valer hasta 6.000 euros: revisa tu monedero

¿No sabes qué es la numismática? Este término es la afición por coleccionar monedas y se trata de una práctica que sigue ganando adeptos en todo el mundo, especialmente cuando aparecen piezas capaces de multiplicar su valor de forma sorprendente.

Es el extraño caso de una moneda de 1 euro de Portugal, acuñada en 2009, que ha despertado un enorme interés entre coleccionistas debido a una extraña rareza en su diseño.

La pieza en cuestión presenta un error de doble acuñación, una anomalía poco común que se produce durante el proceso de fabricación. Este tipo de fallos convierte una moneda corriente en un objeto muy codiciado por coleccionistas, ya que su escasez incrementa considerablemente su valor en el mercado especializado.

Aunque a simple vista pueda parecer una moneda normal, al observarla con detenimiento y conocimiento de causa, se aprecia una duplicación en algunos elementos del diseño.

Actualmente, una de estas monedas se encuentra a la venta en la plataforma de segunda mano eBay por casi 6.000 euros, una cifra que contrasta y mucho con el valor real de 1 euro. Según el anuncio, ya hay varios compradores interesados, por lo que el precio no es disparatado aunque a la mayoría de humanos nos parezca una auténtica locura.

Con el uso cada vez más habitual de tarjetas bancarias y pagos digitales como Bizum, las monedas han pasado a estar en un segundo plano en la vida cotidiana. Sin embargo, expertos y coleccionistas recomiendan revisar el dinero en efectivo que todavía circula, ya que una pequeña rareza puede esconder un auténtico tesoro.

Errores de acuñación, ediciones limitadas o diseños históricos son tan solo algunos de los factores que pueden disparar el precio de una moneda aparentemente normal como es la moenda de 1 euro de Portugal que ahora cuesta 5.900 euros.