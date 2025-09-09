Esta moneda de 1 euro está ganando interés y pueden pagarte miles de euros por ella

Cada vez es más habitual encontrar monedas con millones de piezas acuñadas (en este caso, más de cien millones) que, de repente, consiguen captar la atención de los expertos por pequeños errores que aumentan su valor. Es el caso de esta moneda de 1 euro del año 2002.

La moneda irlandesa de 1 euro

En concreto, se trata de una moneda de 1 euro acuñada en Irlanda en el año 2002, que fue creada por la Irish Mint para adoptar el euro y que presenta en su cara nacional un arpa celta, símbolo tradicional del país. Fue tan común que su valor es muy bajo, excepto si tienes una con errores.

Lo que hace tan especial a esta moneda de 1 euro es que algunas llegaron a la circulación con errores de acuñación, como un exceso de metal o doble relieve, que hacen que su precio aumente de forma exponencial entre los coleccionistas, que buscan piezas únicas.

Para que te hagas una idea del valor que puede alcanzar esta moneda irlandesa de 1 euro si presenta alguno de estos errores, se han llegado a pagar hasta 8.500 euros en subastas a través de eBay por una de estas piezas especiales. Ahí es nada.

Suele ser algo habitual: las monedas que presentaron algunos problemas de fabricación únicamente perceptibles en piezas limitadas terminan siendo un objeto de deseo para los coleccionistas, a pesar de que es probable que muchas personas tuvieran una de estas monedas en su bolsillo sin saberlo.

De hecho, es momento de echar un vistazo por casa, no vaya a ser que por circunstancias de la vida tengas un tesoro guardado sin saberlo. Busca la moneda de 1 euro de Irlanda, con el año 2002 inscrito, su característico diseño de arpa celta y estos errores de fabricación.

Los errores también son fáciles de localizar: busca que haya un exceso de metal, también por el relieve, que se note que la moneda presenta algún error concreto.