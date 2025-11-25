Esta moneda de 1 céntimo vale 50.000 euros: cómo saber si tienes una en casa

Existen algunas monedas que se han vendido en subastas por cifras de dinero verdaderamente desorbitadas, y lo mejor de todo es que muchas pasan desapercibidas ante los ojos de cualquiera.

Y es que una de las monedas que más caras han salido en ventas privadas se corresponde con una de 1 céntimo que llegó a alcanzar un valor de más de 50.000 euros. Casi nada.

Esta moneda en cuestión se corresponde con la de 1 céntimo emitida en el año 2002 en Alemania, la cual fue diseñada por el arquitecto que recibe el nombre de Rolf Lederborgen.

Pero, ¿qué tiene esta en especial? Lo cierto es que hay muchos ejemplares de la misma en circulación, pero existen algunas que cuentan con cierto defecto de fabricación que eleva muchísimo su valor.

En este mismo sentido y mientras la mayoría de las monedas de 1 céntimo se hacen con cobre, existen algunas que se fabricaron utilizando otra fórmula de cobre recubierta de una ligerísima capa de acero.

Esto hace que la moneda en cuestión posea un brillo diferente a la común, pero es bastante difícil de detectar si no sigues el procedimiento que se recomienda desde el mundillo de la numismática.

Para detectar si tu moneda de 1 céntimo es especial y vale decenas de miles de euros, tendrás que frotarla levemente con un paño impregnado de vinagre blanco de limpieza y sal.

Una vez hayas limpiado la moneda de cualquier resto que se haya adherido a la misma con el paso del tiempo, revelará su color real. Si la comparas con otra moneda de 1 céntimo que tengas a mano y su tonalidad es diferente, estarás de enhorabuena: probablemente tengas 50.000 euros en tus manos.