Esta moneda de 1 céntimo puede superar los 1.000 euros en subasta

Es habitual que las monedas de un céntimo queden olvidadas al fondo del monedero. Esta divisa no tiene demasiado uso en las transacciones cotidianas, pero puede alcanzar un precio inesperado en el mercado numismático.

En las páginas de subasta podemos encontrar algunas de las monedas más buscadas por los coleccionistas. Las monedas pueden tener un valor muy superior al que muestran en su anverso numérico.

La historia detrás de su diseño, las ediciones especiales y los errores de acuñación, convierten una simple moneda en una pieza única para coleccionistas.

En este contexto, se ha vuelto muy popular una moneda alemana de un céntimo que fue acuñada en 2002. De hecho, en plataformas de venta online como eBay se pueden encontrar subastas que superan los 1.000 euros.

En términos generales, las monedas de un céntimo acuñadas en la Unión Europea comparten las mismas características. Esta divisa está fabricada en acero y bañada en cobre, con un diámetro de 16,25 centímetros y un grosor de 1,67 milímetros.

En su anverso, aparece el valor número 1 y un globo terráqueo con el mapa de Europa, parte de África y de Asia. En el reverso, cuenta con una rama de roble, símbolo tradicional de Alemania, rodeada por las 12 estrellas de la Unión Europea.

El diseño fue obra de Rolf Lederbogen, un conocido artista, diseñador y arquitecto alemán, nacido el 17 de marzo de 1928 en Hannoversch Münden y fallecido en Heidelberg en 2012. También fue el diseñador de las monedas alemanas de 2 y 5 céntimos de euro.

En numismática, los coleccionistas valoran de los céntimos su estado de conservación. Habitualmente, estas monedas sufren daños durante su uso cotidiano, perdiendo su característico brillo.