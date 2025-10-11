ECONOMÍA
La moneda de 1 céntimo que está revolucionando el mercado: hasta 50.000 euros por ella
Esta moneda alemana de 1 céntimo puede llegar a valer 50.000 euros por una curiosa razón.
Un error que podría hacer ganar mucho dinero a las personas que todavía conserven esta moneda, como suele ser habitual en el mundo de la numismática: errores de fabricación o tiradas especiales que, con el paso de los años, adquieren un inmenso valor entre los coleccionistas.
La moneda alemana de 1 céntimo
En este caso, hablamos de una moneda alemana de 1 céntimo del año 2002, que es especial por presentar un color más oscuro de lo habitual con un material diferente al acero revestido de cobre que suele ser habitual. ¿Por qué estas diferencias?
Es muy probable que esta moneda en concreto forme parte de una tirada de prueba o un error en la acuñación, que no evitaron que la moneda se pusiese en circulación en aquel año. Son aspectos que aumentan mucho el valor entre los coleccionistas, de ahí su elevado precio.
Una vez conocida su presencia en el mercado, foros y subastas especializadas han llegado a valorar a esta moneda de 1 céntimo con precios de hasta 50.000 euros para los ejemplares que tengan estas características específicas, con las diferencias clave respecto a otras monedas.
El diseño de la moneda fue realizado por el arquitecto Rolf Lederbogen, mostrando una hoja de roble y dos bellotas, rodeadas por las estrellas de la Unión Europea. Para poder distinguir la moneda especial del resto, hay que fijarse en el color y el material, visualmente distintas del resto de monedas comunes.
Aunque no se conoce exactamente por qué estas monedas son diferentes, es probable que esa tirada de error haya dado lugar a varias monedas que han estado en circulación habitual, así que podrían encontrarse en cualquier lugar.
La demanda ha crecido y su valor es enorme, aunque siempre se recomienda que se verifique su autenticidad y se consulte a los profesionales para saber si realmente estamos ante una moneda especial o no.
