El momento viral de Belén Esteban en la final de la Copa del Rey

Belén Esteban ha vuelto a ser viral en redes por el comentario que realizó en la previa de la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Real Madrid. No obstante, no es la primera vez que la colaboradora de 'La familia de la tele', nuevo programa de Televisión Española, acapara titulares por sus declaraciones.

En la vuelta de las semifinales del torneo del KO entre el equipo de Hansi Flick y el Atlético de Madrid, la televisiva cargó en directo contra el arbitraje: "No me está gustando el árbitro. Estoy sufriendo, pero he venido con 'La familia de la tele' y estamos contentos de estar en RTVE".

Ayer durante la previa del encuentro, Esteban estuvo presente con Inés Hernand para volver a promocionar el estreno de 'La familia de la tele', que será mañana, 28 de abril, a las 15:55 horas en La1. No obstante, la colaboradora se vino arriba con el transcurso de la intervención.

Solo al empezar, la Princesa del Pueblo confesó que "gané el mejor, ella (Inés Hernand) y yo hoy somos neutrales, pero venimos para decir una cosa: 'Lo primero de todo es que estábamos dando los últimos consejitos a estos dos equipos que acaban de empezar, el Real Madrid y el FC Barcelona'".

A continuación, Hernand no dudó en bromear diciendo que "hemos pedido hoy a Mbappé que descansase y, efectivamente, como decía mi compañera se están jugando muchísimo en el partido de hoy, como nos jugamos también nosotras el lunes en el estreno de 'La familia de la tele'.

La colaboradora del nuevo formato de la cadena pública acabó la intervención con un "viva España y viva el Rey". Al instante, la realización cambió de plano para conectar con otra zona del estadio de La Cartuja, concretamente en ese instante llegaba el rey Felipe VI.

La intervención de la colaboradora de 'La familia de la tele' no ha pasado por desapercibida en redes sociales. Un usuario de X expuso que "ya ni en la final de #LaCopaRTVE nos libramos de la pesada de la Esteban, qué pesadilla".

No obstante, no fue el único que tuvo el mismo pensamiento: "Apagad la tele, buena hora para leer o pasear, el sedentarismo mata y oír necedades disminuye las neuronas".