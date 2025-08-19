Momento de tensión en los incendios de Cáceres: un reportero de Telecinco es atacado con un bate por un vecino

Estas últimas semanas están siendo especialmente dramáticas en puntos del norte y del oeste de la Península Ibérica: la ola de calor ha provocado que numerosos incendios se descontrolen de forma inesperada, siendo la mayoría de ellos imposibles de controlar hasta que no bajen las temperaturas.

Como puedes imaginar, esto ha dado pie a situaciones marcadas por la tensión, el miedo y la angustia, pero lo que nadie esperaba es lo que ha ocurrido durante una conexión en directo con el programa 'Fiesta', emitido cada sábado y cada domingo por la tarde en Telecinco.

Martín de la Torre, reportero del magacín, se encontraba en una zona próxima al Casar de Cáceres que quedó totalmente calcinada como consecuencia de los incendios. En plena entrevista con los vecinos, ocurrió algo que no pasó inadvertido.

Uno de los vecinos apareció fuera de sí gritando: "fuera, fuera, fuera. Se ha reactivado el incendio y aquí no podéis estar. ¡Sois un peligro!".

Lo cierto es que el joven reportero no estaba haciendo nada ilegal: se encontraba en una zona pública ya calcinada, por lo que podía permanecer en ella mientras las autoridades no estimasen oportuno abandonar el espacio.

Sin embargo, por mucho que Martín de la Torre intentase defenderse de los ataques del vecino cabreado, nada funcionó: "solo estamos grabando para enseñar cómo está la zona, nada más".

El hombre, con un bate de beisbol en la mano, comenzó a amenazar al periodista, lejos de entrar en razón y con una actitud bastante violenta por su parte.

Finalmente, el reportero comentó lo que pasaba: "está bastante dolido y no le gusta que estemos aquí. Queríamos mostrar un campo totalmente calcinado, pero nos está echando. Tiene un bate en la mano, por lo que nos vamos de la zona para no dar más problemas".