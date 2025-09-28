Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Momento surrealista en Vallecas: Isi responde a un aficionado por qué no ficharía por el Sevilla

El atacante del Rayo de Vallecano contestó a un seguidor del conjunto andaluz en la previa del partido

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Isaac Palazón Camacho, más conocido como Isi, es uno de los futbolistas más destacados del Rayo de Vallecano. El murciano fichó en 2020, procedente de la SC Ponferradina, y desde entonces es un fijo en el once titular del equipo vallecano.

Gracias a su nivel de juego, Isi ha logrado algo histórico con el Rayo Vallecano: devolver al club a la Europa League después de 24 años, siendo uno de los principales artífices de este logro. Esta temporada, el atacante tiene la oportunidad perfecta para relanzar su carrera deportiva a sus 30 años.

El inicio de campeonato del equipo de Iñigo Pérez no está siendo el deseado, ya que solo ha conseguido ganar un encuentro de seis y fue en la primera jornada. No obstante, las esperanzas siguen puestas en el equipo para realizar una gran temporada, tanto en LaLiga EA Sports como en la Conference League.

La clave para retomar el camino hacia la victoria pasa por recuperar el mejor nivel de los delanteros. Entre ellos, Isi que está destacando por encima del resto, con un gol y dos asistencias.

El momento más viral

En la previa del partido de la jornada 7 entre el Rayo Vallecano y el Sevilla, Isi vivió un momento curioso con un aficionado sevillano, quien no dejaba de insistirle para que fichase por el equipo andaluz: "¡Isi, vente al Sevilla que eres una máquina!".

El jugador murciano no dudó en responder mientras entraba al estadio de Vallecas: "La Cruzcampo no me gusta".

