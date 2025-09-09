Este es el momento en el que empieza la depresión sin que te enteres, según un psicólogo

La ansiedad y la depresión es uno de los problemas que más atormentan a cada vez más personas en la sociedad actual. Un mundo cada vez más globalizado, más digitalizado y que sufre más ansiedad que nunca.

Posiblemente, muchos de vosotros tengáis una visión muy clara de qué es la depresión, pero el psicólogo de 75 años José Luis Marín ha dejado sobre la mesa una nueva perspectiva muy sorprendente y que desde luego no deja indiferente a nadie.

En una reciente entrevista, el experto ha dicho algo que ha generado cierto revuelo: "Tu ansiedad de hoy, tu depresión de hoy no es de hoy, sabes, comenzó el día que tus padres se conocieron".

El psicólogo asegura que la pregunta acertada no es "qué te pasa", sino "qué te ha pasado", pues hay que tirar del pasado, de un momento en el que comenzó tu ansiedad de hoy y no te diste ni cuenta.

En definitiva, los problemas emocionales son el cúmulo de una "historia personal". Recuerda que en los años 70 apenas se diagnosticaban depresiones. ¿Es que había menos que ahora? No exactamente; Marín asegura que todo empezó en los 80 porque se empezaron a "poner categorías a los síntomas".

Además, se le empezó a dar nombre a los problemas que conllevasen "sufrimiento humano". Asegura que ya en el momento en el que los padres se conocen, se teje una red de "mandatos, permisos, creencias y expectativas".

Dentro de la gestación, el estado anímico de los padres influye en el bebé, y cómo se cría también puede provocar problemas que acaben desembocando en un muy largo plazo en ansiedad y depresión, como apego inseguro sensación de vulnerabilidad.