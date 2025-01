Así fue el momento más duro de la vida de Lolita: "Bebía, tomaba coca y me acostaba a las tantas"

'Lo de Évole' sigue siendo uno de los programas más prestigiosos de La Sexta aunque ya no coseché las audiencias de antaño. Jordi Évole, para calentar el inminente estreno de la quinta temporada, ha publicado el nombre de los primeros cinco protagonistas que se sentarán con él para hablar de todo tipo de asuntos: Mala Rodríguez, Dani Martín, Lolita Flores, Juan y Medio y Pepe Mujica.

La invitada de ayer a 'Lo de Évole' fue Lolita que se sentó con el periodista para tratar distintos aspectos de su vida tanto personal como profesional. Uno de los temas que recordó fue cómo vivió las trágicas muertes de su madre, Lola Flores, y su hermano, Antonio Flores. Además, con apenas solo dos semanas de diferencia entre la primera pérdida y la segunda.

Después de varias semanas de ambas muertes, Lolita le confesó a Évole que continúo subiéndose al escenario para dar conciertos, pero cuando llegaba a su camerino daba patadas y puñetazos a los objetos que se encontraba. "Fue un año y medio de locura absoluta en mi interior", señaló la artista.

Lolita reveló un suceso que poca gente conoce: "Cuando murió mi hermano, iba prácticamente todos los días al cementerio. Eso lo sabe muy poca gente. Hablaba con él y de las cosas que quizá se me quedaron en el tintero".

"Bebía, tomaba coca y me acostaba a las tantas. Ponía los discos de Moncho, me ponía mi botella de whisky y una caja de pañuelos y a escribir y llorar. Me daban las ocho de la mañana", confesó en 'Lo de Évole'. Por otra parte, aseguró que siempre intentaba que no la viesen de esta manera sus hijos.

La cantante aseguró que "me salvó mi hija. Tenía como ocho años, pero llamó a mi hermana y le dijo: 'Veo a mi madre regular'. Y mi hermana me dijo: 'Para, porque tu hija te necesita y tu hijo también'. Y de un día para otro paré".