Si estás en un momento donde te cuesta pagar la hipoteca, esta solución temporal te ayudará

No pocas personas llegan a ciertos momentos en sus vidas donde sufren de algunos contratiempos a nivel económico. Los gastos suben, se le juntan varios pagos, y llega una racha en la que les cuesta hacer frente a todos ellos y cumplirlos a final de mes.

Y uno de los gastos que más preocupa es el de la hipoteca, pues si se deja de pagar en un momento dado, se corre el gran riesgo de perder la casa definitivamente.

Por suerte, existe una solución temporal que te puede ayudar durante entre seis y veinticuatro meses llamada carencia hipotecaria, y lo explica el propio Banco de España: "Es el periodo durante el cual podrías pagar una cuota mensual más reducida, si pagas únicamente los intereses, o incluso nula si aplazas el pago total de las cuotas", asegura un portavoz.

Esta solución puede ser especialmente útil, pero el portavoz ha querido advertir de dos cosas que se han de tener muy en cuenta antes de recurrir a ella: "Si sólo pagas intereses, la cuota mensual se reduce pero el capital prestado no disminuirá durante el periodo de carencia". ¿Qué pasa si uno decide no pagar intereses ni capital? Pues que "los intereses se acumularán y la deuda crecerá".

¿Y qué hace falta para poder solicitar la carencia hipotecaria?

Pues "el titular de una hipoteca puede solicitar un periodo de carencia tanto en el momento de contratarla como en cualquier otro momento de la vida del préstamo hipotecario. [...] "Tendrá que justificar su necesidad en una situación transitoria de falta de liquidez, y su aprobación corresponderá, en último término, al banco".

Se tendrán en cuenta "cuestiones como el perfil del cliente, el tipo de hipoteca, las cuotas ya abonadas y las que quedan pendientes se tendrán en cuenta en esta decisión".