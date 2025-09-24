TELEVISIÓN
Momentazo en 'First Dates': un soltero le presta 20 euros en la primera cita y ella no sabe dónde meterse
La última emisión del programa nos dejó con una de las escenas más incómodas de la temporada
Los programas de cada temporada de 'First Dates' siempre dan mucho de qué hablar, especialmente cuando surgen momentos que quedarán grabados en el recuerdo de la audiencia.
Y es que la última emisión del mismo ha sido protagonista en redes por una escena concreta en la que aparecen dos solteros que chocaron de forma incómoda: Jesús y Olga.
Lo mejor de todo es que este momentazo alude a una de esas situaciones cotidianas por las que todos hemos pasado con cierta inseguridad: el momento de pagar la cuenta en la primera cita.
Resulta que, en el momento de concluir la cita y hacer frente a la cuenta de la cena, Olga comentó que no tenía efectivo ni la tarjeta a mano para pagarla.
En ese mismo momento, Jesús confesó que su intención era pagar a medias y ofreció una solución alternativa para solventar la situación: prestarle a Olga 20 euros para que se los devolviera más tarde.
En este sentido, las declaraciones de ella no tienen desperdicio: "No puedo creer que sea tan cutre. Si el primer día hace lo de dejarme 20 euros, imagínate lo que haría el resto".
Jesús por su parte, se justificaba haciendo alusión a que hoy en día no ve necesidad de que sea el hombre quien pague la cuenta, resaltando la importancia de que ambos sean iguales en la relación a todos los niveles.
Sea como sea, el momento no ha tardado en viralizarse en redes, donde se ha creado un intenso debate en torno al gesto que dará mucho de qué hablar durante los próximos días.
