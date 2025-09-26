Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Molestia de los vecinos de Kiko Rivera por la avalancha de medios de comunicación: “Hay que avisar a la policía”

La concentración de cámaras y micrófonos frente a las viviendas provocó quejas directas por la invasión de la intimidad y el ruido constante

Kiko Rivera en la gala

Kiko Rivera en la gala / EP

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

La reciente llegada de Kiko Rivera a la exclusiva urbanización La Juliana, en Bollullos de la Mitación, ha generado un revuelo inesperado en el vecindario. Aunque el DJ llevaba un tiempo alejado del foco mediático, la noticia de su separación de Irene Rosales volvió a situarlo en el centro de atención, provocando la presencia masiva de periodistas en la zona.

Varios programas de televisión, entre ellos el espacio presentado por Joaquín Prat en Telecinco, se desplazaron hasta el residencial con la intención de obtener declaraciones del hijo de Isabel Pantoja. La presencia constante de reporteros ha alterado la rutina de los residentes y creado un ambiente de tensión.

Algunos vecinos no tardaron en mostrar su descontento. La concentración de cámaras y micrófonos frente a las viviendas provocó quejas directas por la invasión de la intimidad y el ruido constante. La situación se volvió particularmente molesta con los periodistas que interceptaban a cualquier persona que salía de la urbanización. “No podéis estar aquí todo el día”, se escuchó de un residente visiblemente irritado. La insistencia de los reporteros en obtener imágenes o comentarios generó un clima de incomodidad generalizado entre quienes habitan el lugar.

La intervención de los miembros de seguridad

La seguridad del complejo también intervino, señalando que la presencia prolongada de medios de comunicación dificultaba el paso de vecinos y alteraba la tranquilidad de la zona. “No podéis detener a todos los que salen, estáis creando un caos”, advirtió uno de los responsables.

Una vecina, con la paciencia al límite, no dudó en sugerir medidas más contundentes: “Hay que llamar a la policía y que se marchen de inmediato”. Otro residente expresó su frustración: “No soporto esta situación, es totalmente inaceptable”.

El episodio refleja cómo la vida privada de figuras públicas puede afectar a quienes no forman parte del espectáculo mediático. Los vecinos exigen respeto y privacidad, mientras los medios buscan cualquier oportunidad para captar imágenes o declaraciones.

