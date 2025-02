Así es el 'modus operandi' de Claudia Bavel para que no rompan con ella: "Se inventó un..."

Claudia Bavel está dando mucho de qué hablar tras conocer que había tenido algún encuentro que otro con el exguardameta del Real Madrid: Iker Casillas. La actriz de cine para adultos asistió a '¡De viernes!', donde concedió una entrevista y confesó que el exfutbolista le propuso tener hijos.

La modelo llegó a revelar que tuvo una relación abierta con Casillas, pero llegó un punto en el que la cerraron por completo. Después de todo el revuelo que se está generando tras conocer la relación entre ellos ambos, el programa 'Vamos a ver' ha investigado y ha encontrado una expareja de Bavel, Antonio Aguilar, actor de cine para adultos.

Curiosamente, fue con él cuando dio el salto al cine para adultos. Un hecho que demuestra que es una persona que conoce a la perfección a la modelo catalana. El joven ha empezado explicando en el programa que "ella empezó a escribirme por Instagram los mismos mensajitos que le envía a Casillas".

A continuación, ha añadido que "es el mismo modus operandi. Y nos fuimos para Málaga y estuve cuatro meses viviendo aquí con ella". Por otro lado, el actor ha revelado un episodio extraño que vivió con la actriz, que le recuerda mucho a lo que le está sucediendo a día de hoy con Casillas.

"Yo la quería dejar y ella se inventó un embarazo. Me enseñó una foto de un predictor positivo, se lo enseñé a mi madre y mi madre: venga al hospital. Y me dijo ella que no, que 'tú fuera, entro yo sola'. Mi madre se cabreó y entró con ella. Y era mentira", ha confesado.

Aguilar ha concluido diciendo que está siguiendo el mismo patrón que utilizó con él: "Veo los mensajes y es la misma estrategia que tuvo conmigo. Ella es muy simpática, muy tontita. Pero esa es una estrategia".