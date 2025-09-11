Sociedad
"Es un modelo de los años 60": Gonzalo Bernardos, crítico con la negativa a la reducción de la jornada laboral
El economista ha reflexionado acerca del oscuro estado actual de la economía española
La propuesta de reducción de jornada laboral ha sido rechazada después de que PP, VOX y Junts decidieran votar en contra de ello, lo que ha supuesto una reacción inmediata por parte del economista Gonzalo Bernardos.
Gonzalo Bernardos defiende mejores condiciones laborales
El economista no se ha cortado lo más mínimo en sus declaraciones, y ha dejado reflexiones demoledoras como que el modelo laboral actual de España vive en el pasado, concretamente en los 'años 60'.
Específicamente, Gonzalo Bernardos declara que "El principal problema de este país es que perdura el modelo de los años 60 del siglo pasado y todos salimos perdiendo", destacando que en años recientes no se han producido mejoras sustanciales de salario o condiciones laborales.
Bernardos critica también las muchas pérdidas que esto supone para los trabajadores españoles, como un aumento del salario por hora dado que la mejor distribución de las jornadas laborales hubiera permitido ese paso adelante.
Asimismo, Bernardos también apunta que una reducción de la jornada laboral hubiera mejorado las condiciones de muchos empleados, lo que podría haber beneficiado a la productividad dado el entorno más sostenible para el trabajador.
Bernardos ataca así de forma directa a ciertas empresas que considera que se benefician del modelo actual. Es decir, empresas que por la falta de productividad fuerzan jornadas laborales muy largas mediante las que compensar la situación económica.
A pesar del fracaso que ha supuesto la presente propuesta, Gonzalo Bernardos insiste en que el escenario ideal es uno por el cual se acepta no solo una reducción de jornada laboral, sino también una mejora generalizada de salarios.
