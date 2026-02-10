La moda de los restaurantes de Barcelona que se rebelan contra San Valentín

"San Valentín, dicen". En Barcelona, donde la vida se entiende a través de la mesa, hay restaurantes que prefieren darle una vuelta a lo que significa el 14 de febrero.

Del 9 al 15 de febrero, Grup Confiteria se prepara para un "no"-San Valentín con una propuesta que pone el foco donde de verdad pasa todo: en el plato, en el brindis y en la sobremesa. La idea es sencilla y, por eso, poderosa: el amor no es cosa de un solo día, sino de tiempo compartido, de conversaciones que se alargan, de reírse con quien te hace bien y de celebrar sin tener que explicar nada.

Bajo el concepto "El amor tiene muchas formas y muchos sabores", el grupo activa un menú especial de 50€ disponible en cuatro direcciones con personalidad propia: Bonavista, Bodega Molina, Cafè del Centre y Bar Muy Buenas.

Cuatro escenarios para una misma declaración de intenciones: romper con la idea tradicional de San Valentín y convertirlo en una experiencia gastronómica abierta, sin protocolos ni expectativas absurdas.

La propuesta invita a sentarse con quien quieras: pareja, amigos, familia o esa persona que ocupa "ese lugar especial" sin necesidad de etiqueta.

Con esta acción, Grup Confiteria refuerza su vínculo con la cultura gastronómica y social de la ciudad, reivindicando sus espacios como puntos de encuentro donde tradición, producto y experiencia se dan la mano. En tiempos de prisas, el mensaje es claro: el mejor regalo no es un corazón de cartón, sino sentarte, brindar y quedarte un rato más.