FÚTBOL
¿Moda o protección visual? Las gafas amarillas de Llorente sacuden el debate
El jugador de fútbol ha sido visto llevando una de estas gafas que se han puesto de moda
Si vas andando por la calle, es muy posible que te hayas topado con más de una persona que lleva gafas amarillas, muy parecidas a unas gafas de sol tradicionales, pero con una especie de filtro amarillo. Marcos Llorente también se ha sumado a esta moda, que ha encendido un nuevo debate en redes sociales: ¿estética o protección visual?
Son gafas que suelen incorporar filtros que bloquean o reducen la cantidad de luz azul que llega a nuestros ojos. La luz azul es una parte del espectro de luz visible que se emite por dispositivos electrónicos; aunque no hay evidencia de que sea dañina, el mito ha hecho que esta 'verdad' se extienda como tal.
Entre los beneficios que tendrán las gafas con cristales amarillos encontramos:
- Un descanso de mayor calidad, sobre todo si empleamos estas gafas horas antes de dormir, reduciendo el impacto de la luz azul en la producción de melatonina.
- Un mayor confort visual, especialmente para aquellas personas que trabajan mucho con pantallas.
- En algunos casos, como personas con enfermedades de la mácula o la retina, estas gafas aumentan el contraste y protege al mismo tiempo a los ojos.
Lo sorprendente es que muchas personas están empleando las gafas amarillas por moda, y no tanto por protección visual. No sabemos si será el caso de Marcos Llorente, pero conviene conocer sus ventajas y desventajas antes de comprar una de estas gafas, por lo general, más caras que unas tradicionales.
El debate está una vez más sobre la mesa, especialmente por el papel que juegan las celebridades como Llorente en la expansión de supuestas modas. En todo caso, consulta con tu oftalmólogo o con un óptico antes de tomar una decisión.
