Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Superordenador ChampionsHaalandLewandowskiBarcelona - EintrachtClasificación ChampionsCruces ChampionsReal Madrid - City horarioReal Madrid - City alineacionesBarcelona Benfica horarioLamine YamalLewandowskiRobert Martinez CristianoAfición EintrachtAraujoEmparejamientos Copa del Rey
instagramlinkedin

FAMOSOS

De ser una mítica actriz y cantante, a verse arruinada: "He tenido que recurrir a Cáritas"

Muchas figuras públicas ven como su vida da un giro de 180 grados

Fedra Lorente, 'Un, dos, tres

Fedra Lorente, 'Un, dos, tres / TVE

Andrea Riera

Andrea Riera

Con el tiempo, vemos cómo muchas figuras públicas que durante años disfrutaron de fama, éxito y una buena situación económica han terminado pasando por momentos difíciles, e incluso llegando a la ruina.

A muchos artistas les empieza a llegar menos trabajo, sus ingresos disminuyen y, además, pueden surgir problemas personales. Todo ello provoca que su situación cambie de forma inesperada y a veces muy rápido.

Algunos de estos rostros conocidos han contado con total sinceridad que incluso han tenido que pedir ayuda a organizaciones solidarias para poder seguir adelante. Uno de los casos más recientes es el de Fedra Lorente, que en la década de los 80 se convirtió en un personaje mítico gracias al programa 'Un, dos, tres... responda otra vez'.

Hace unos meses falleció Miguel Morales, su marido, y su situación económica ha llegado a ser tan complicada que se ha visto obligada a vender algunas pertenencias de él para hacer frente a las deudas.

'La Bombi', que actualmente tiene 73 años, ha confesado a la revista 'SEMANA' que ha tenido que recurrir a Cáritas debido a sus problemas económicos: "Me han ayudado muchísimo y lo siguen haciendo (...) Nos hemos quedado en una situación muy vulnerable". Según ha relatado Fedra Lorente, todo se debe a una supuesta estafa que habría descubierto la hija del matrimonio.

El periodista Nacho Gay informó en 'Y ahora Sonsoles' que la familia descubrió que las cuentas estaban vacías, fruto de una estafa sufrida por Miguel Morales antes de fallecer: "Han descubierto que no solo no tienen un euro, sino que además tienen deudas".

Más allá de su recordado paso por el programa de Chicho Ibáñez Serrador, 'La Bombi' participó en series como 'Yo soy Bea', 'Farmacia de guardia', 'Villarriba y Villabajo' o 'La bola de cristal', así como en películas como 'Cuatro mujeres y un lío', 'Amanece que no es poco', 'Manolito Gafotas' o 'Hotel Danubio', entre otras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Maxi López revela cómo eran las salidas nocturnas junto a Ronaldinho en Barcelona
  2. La última evidencia de la separación entre Pep Guardiola y Cristina Serra al descubierto
  3. Alfredo Duro, resignado y de 'bajón' por la situación del Real Madrid: 'Se te ríen en la cara
  4. Ya es oficial: los españoles sufrirán un recorte en las nóminas de 2026
  5. No es el Botafumeiro: El restaurante en Barcelona elegido por Deco para cenar con Saviola, Maicon y el hijo de Laporta
  6. Quién es Magui Corceiro, la pareja de Lando Norris y ex de Joao Félix
  7. Cambios en la jubilación: la Seguridad Social subirá la edad para algunos trabajadores a partir de 2026
  8. Los rumores se confirman: Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo juntos

Reyes Calzada, director médica de Sobi: "No hay cura fácil para las enfermedades raras"

Reyes Calzada, director médica de Sobi: "No hay cura fácil para las enfermedades raras"

La ley a favor del inquilino: esto es lo que pasará si el casero no devuelve la fianza a tiempo

La ley a favor del inquilino: esto es lo que pasará si el casero no devuelve la fianza a tiempo

El reloj más caro del podio: el Richard Mille con el que Norris celebró su primer título

Miguel Ángel, el jubilado que levantó España desde los 17 años y hoy cobra menos por 'jubilarse pronto'

Miguel Ángel, el jubilado que levantó España desde los 17 años y hoy cobra menos por 'jubilarse pronto'

Usar el móvil en el trabajo: la sanción es ilegal si la empresa no ha hecho esto antes

Usar el móvil en el trabajo: la sanción es ilegal si la empresa no ha hecho esto antes

La hija de María Corina Machado: "Todos sabemos que regresará a Venezuela muy pronto"

La hija de María Corina Machado: "Todos sabemos que regresará a Venezuela muy pronto"

De ser una mítica actriz y cantante, a verse arruinada: "He tenido que recurrir a Cáritas"

De ser una mítica actriz y cantante, a verse arruinada: "He tenido que recurrir a Cáritas"

Encuentran en Galicia una baliza marítima de EEUU tras un viaje de 6000 kilómetros

Encuentran en Galicia una baliza marítima de EEUU tras un viaje de 6000 kilómetros