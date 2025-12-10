De ser una mítica actriz y cantante, a verse arruinada: "He tenido que recurrir a Cáritas"

Con el tiempo, vemos cómo muchas figuras públicas que durante años disfrutaron de fama, éxito y una buena situación económica han terminado pasando por momentos difíciles, e incluso llegando a la ruina.

A muchos artistas les empieza a llegar menos trabajo, sus ingresos disminuyen y, además, pueden surgir problemas personales. Todo ello provoca que su situación cambie de forma inesperada y a veces muy rápido.

Algunos de estos rostros conocidos han contado con total sinceridad que incluso han tenido que pedir ayuda a organizaciones solidarias para poder seguir adelante. Uno de los casos más recientes es el de Fedra Lorente, que en la década de los 80 se convirtió en un personaje mítico gracias al programa 'Un, dos, tres... responda otra vez'.

Hace unos meses falleció Miguel Morales, su marido, y su situación económica ha llegado a ser tan complicada que se ha visto obligada a vender algunas pertenencias de él para hacer frente a las deudas.

'La Bombi', que actualmente tiene 73 años, ha confesado a la revista 'SEMANA' que ha tenido que recurrir a Cáritas debido a sus problemas económicos: "Me han ayudado muchísimo y lo siguen haciendo (...) Nos hemos quedado en una situación muy vulnerable". Según ha relatado Fedra Lorente, todo se debe a una supuesta estafa que habría descubierto la hija del matrimonio.

El periodista Nacho Gay informó en 'Y ahora Sonsoles' que la familia descubrió que las cuentas estaban vacías, fruto de una estafa sufrida por Miguel Morales antes de fallecer: "Han descubierto que no solo no tienen un euro, sino que además tienen deudas".

Más allá de su recordado paso por el programa de Chicho Ibáñez Serrador, 'La Bombi' participó en series como 'Yo soy Bea', 'Farmacia de guardia', 'Villarriba y Villabajo' o 'La bola de cristal', así como en películas como 'Cuatro mujeres y un lío', 'Amanece que no es poco', 'Manolito Gafotas' o 'Hotel Danubio', entre otras.