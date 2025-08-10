Ni a mitades ni envasada en plástico: esta es la forma ideal de comprar fruta este verano según la OCU

Llegó el verano, el tiempo de comer fruta fresca como melones, sandías o albaricoques. Estos alimentos son de los más codiciados de este tiempo estacional, no solo porque te sacian el hambre, también porque ta aportan la energía y las vitaminas necesarias para afrontar las altas temperaturas. Sin embargo, a menudo compramos las piezas de fruta mal, como ha explicado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Ir al supermercado a comprar fruta es una aventura, porque a veces no sabemos qué pieza coger. Algunas, como los melones o las sandías, están cortadas, y otras se venden enteras. Además, elegir la perfecta requiere atención para observar su color, tocar su textura y hasta olerla para asegurarnos de que esté madura. Sin embargo, la OCU ha explicado cómo se debe coger la ideal.

Compra siempre la fruta entera

Según la Organización de Consumidores y Usuarios, es mucho mejor comprar la fruta entera que partida. Cada vez es más habitual encontrar bandejas de fruta por mitades o en cuartos en los supermercados, especialmente en estas fechas. Sin embargo, la OCU recuerda que esta opción, aunque práctica para quienes viven solos o consumen poca cantidad, tiene varios inconvenientes que es importante tener en cuenta.

Uno de los principales problemas de la fruta cortada es su mayor vulnerabilidad ante las bacterias y otros contaminantes. "El simple hecho de cortarla con un cuchillo, colocarla sobre una tabla o manipularla sin guantes puede introducir gérmenes", explican desde la OCU. El riesgo aumenta cuando se expone sin refrigeración durante horas, como ocurre en muchos mercados o supermercados. En ese sentido, la fruta troceada no debería estar fuera del frío más de tres horas.

#Alimentos #Frutas #SeguridadAlimentaria #FrutaCortada #LoSabías #Melon #Sandia #FrutaDeVerano #ConsejosÚtiles #HábitosSaludables #OCU ♬ original sound - OCU @ocu_consumidores ¿🍉Mejor comprar la fruta entera o por mitades🤔? Lo mejor: comprar la fruta entera. Te explicamos los motivos: 🦠La fruta una vez cortada presenta un mayor riesgo de contaminación, por la propia manipulación (higiene del cuchillo, tabla de cortar…) y porque la parte comestible, que hasta ese momento está protegida por la piel o la cáscara, queda expuesta al aire y a agentes externos. 🍍 La fruta en mitades tiene una menor vida útil: no más de 3 días ( y menos si hablamos de la piña). 💶Y además ¡te saldrá más cara! (entre un 35% o 40% más por comprar un trozo partido) 🔄Comparte el vídeo con los que compran la fruta cortada: que por lo menos sepan que están pagando más por menos cantidad y ¡más riesgos! #Alimentación

Otro aspecto clave es que la fruta cortada dura mucho menos. En la nevera no suele aguantar más de tres días, y aún menos en el caso de frutas delicadas como la piña. Además, su precio es más alto, porque la fruta entera cuesta la mitad.

La OCU entiende que, por razones de consumo individual o comodidad, algunas personas opten por comprar fruta ya troceada. En ese caso, recomiendan elegir piezas no muy maduras, guardarlas en frío cuanto antes y taparlas bien con film alimentario, consumiéndolas antes de tres días.

A pesar de esto, la opción más segura, económica y saludable sigue siendo comprar la fruta entera y prepararla en casa. Tu salud y tu bolsillo lo agradecerán.