La misteriosa historia que vivió Imanol Arias en Argentina y que reveló en 'El Hormiguero': "No eran OVNIS, eran..."

Este lunes arrancaba la tercera semana de 'El Hormiguero' en su franja horaria habitual, el prime time, donde es amo y señor de las noches televisivas en España. El equipo está un año más encabezado por Pablo Motos y cuenta con la colaboración de las hormigas, Trancas y Barrancas, para entrevistar diariamente a algún famoso que quiere promocionar su último trabajo.

En la noche del martes 16 de septiembre los nombres elegidos fueron los actores Imanol Arias y María Barranco, que presentaban 'Mejor no decirlo', su última obra teatral que trata el conflicto matrimonial entre un hombre tradicional y una mujer que "no se calla nada".

Al inicio de la charla han tratado temas relacionados con la pareja, aprovechando la ocasión y el presentador ha revelado algunos de sus 'traumas' después de tantos años con su pareja: "El proceso de una tarde de domingo normal es discutir, no hablarse, reconciliarse y follar", apuntaba el valenciano.

También explicaba que después de tantos años ya detecta cuándo su pareja tiene ganas de discutir: "Con el tiempo he aprendido a callarme la boca. Pues no soluciona nada, porque yo me callo y entonces se enfada muchísimo porque no me enfado", antes de sentenciar que suele coincidir cuando "alarga la vocal al preguntar 'cómo estás'".

La misteriosa historia de Imanol Arias en Argentina

Más tarde, el intérprete leonés explicaba una curiosa historia que vivió en una de sus primeras etapas en la que rodó en Argentina, en 1983. El juego consistía en adivinar si la historia era real o era una invención y ya habían errado la decisión en el relato de María.

Arias, por su lado, trató de articular un relato del todo inesperable: "Rodábamos en un sitio donde ha habido frecuentes avistamientos de OVNI", arrancaba el actor. "Era una finca larguísima, como de Madrid a Burgos, había dos horas y media hasta el set. La directora me había dejado un Torino y pensé que podíamos ir a practicar la escena esa noche para que el día siguiente saliera todo bien", continuaba.

"Fuimos e hicimos la escena y al volver me emocioné tanto con una curva que metimos medio coche en un charco. Nadie sabía que estamos allí porque solo habíamos hablado con el guarda y el coche estaba hecho un desastre, con humo..." añadía tensión Imanol.

Imanol Arias en una visita a 'El Hormiguero'. / ·

Justo en ese momento, en cambio, ve "unas luces muy altas" a lo lejos que se acercan incesantes: "Como 14 enormes luces. Al principio no pensé nada, pero me advirtieron que en esa zona había avistamientos. Eso se iba acercando, al final me puse muy nervioso y me lanzé a correr porque eso no podía ser un OVNI", seguía comentando.

En un momento llegó cerca de las luces y se puso a gritar: "¡Estoy con Susú Pecoraro (una actriz argentina muy reconocida) y hemos tenido un accidente!". Lejos de terminar allí, "esa noche termine acostándome a 6:57 minutos y el coche llegó limpio al garaje donde lo teníamos y no quedaba ni rastro del accidente. No sé qué ocurrió en ese intervalo y luego lo contamos al equipo". La teoría de las hormigas era demasiado disparatada: "Los OVNIS le abdujeron, le metieron en la cama, le sacaron el coche y arreglado".

Finalmente, Arias revelaba que se trataba de una historia cierta, aunque no eran OVNIS las luces que se acercaban: "Era una camioneta enorme con 18 focos encima del hijo del dueño del campo que iba a coger una res porque iba a la mili. Cuando me acerco y grito, los tipos pararon y arrancaron a tal velocidad a donde estaba Susú Pecoraro y nos sacaron el coche y lo limpiaron en su garaje y nos lo entregaron a las 6:55. No eran OVNIS, eran argentinos", sentenciaba el actor.