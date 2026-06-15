Miriam Ruiz, abogada: "Muchos trabajadores no saben que los años cotizados en Estados Unidos les dan derecho a una pensión en España"

Miles de trabajadores españoles que han trabajado una buena parte de su carrera profesional en Estados Unidos no saben que esos años cotizados pueden ayudarles a acceder a una pensión de jubilación en España.

Aunque no es la primera persona que lo explica, en este caso ha sido la abogada laboralista Miriam Ruiz Acosta la que ha dado a conocer un caso real resuelto en menos de tres meses gracias al convenio bilateral de Seguridad Social existente entre ambos países.

La letrada explica que existe un mecanismo denominado totalización de periodos que permite sumar los años cotizados en España y Estados Unidos para cumplir los requisitos exigidos para acceder a determinadas prestaciones, como la pensión de jubilación contributiva, la incapacidad permanente o las pensiones de supervivencia.

En España, para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación es necesario acreditar un mínimo de 15 años de cotización. Si una persona no alcanza ese periodo únicamente con las cotizaciones españolas, los años trabajados en Estados Unidos pueden servir para completar el requisito.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

Miriam aclara que esta fórmula no implica cobrar una pensión íntegra de un único país. Cada Estado calcula y abona la parte que le corresponde de forma independiente y proporcional a los años cotizados en su territorio.

Un ejemplo claro: una persona que ha trabajado 18 años en España y 12 años en Estados Unidos recibirá una parte de la pensión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y otra parte a través de la Security Administration estadounidense.

Lo positivo es que algunos expedientes se resuelven rápidamente. En el caso que ella ha llevado, la solicitud se presentó el 17 de diciembre y la resolución se produjo apenas 56 días más tarde.

A esta situación se suma una importante novedad legislativa aprobada en Estados Unidos a principios de 2025: la Social Security Fairness Act eliminó dos penalizaciones que reducían las prestaciones de quienes cobraban simultáneamente una pensión extranjera.