Miriam Ruiz, abogada, alerta a jubilados y pensionistas: "Cuidado, te pueden hacer devolver las pensiones cobradas..."

Cobrar una pensión supone, para muchos españoles, el gran salvavidas al que agarrarse para poder garantizarse un mínimo de bienestar, ya sea en la vejez y tras la jubilación o ya sea incluso antes. Estas prestaciones de la Seguridad Social suponen un gran sistema público de cobertura para la población española.

Pero hay que tener cuidado, porque todo tiene su letra pequeña y, como no podía ser de otra forma, cobrar pensiones supone una serie de obligaciones para el beneficiario. Sobre esto ha alertado la abogada Miriam Ruiz, experta en el tema que divulga sus conocimientos y da consejos desde sus redes sociales bajo el nombre "compromisolegal".

Cobrar una pensión no contributiva

Esto es especialmente importante en las pensiones no contributivas. ¿Cuáles son estas? Las pensiones no contributivas se dividen principalmente en dos categorías: las de invalidez y las de jubilación. La pensión de invalidez está dirigida a personas con una discapacidad igual o superior al 65%, mientras que la de jubilación está destinada a mayores de 65 años que no cumplen con los requisitos para una pensión contributiva.

Para acceder a estas pensiones, es crucial cumplir con ciertos requisitos de ingresos y residencia. Los límites de ingresos son un factor determinante para la concesión de la pensión no contributiva, ya que estas ayudas están diseñadas para quienes realmente las necesitan.

Procedimiento para solicitar la pensión no contributiva

Para solicitar una pensión no contributiva, el interesado debe dirigirse a la oficina de la Seguridad Social más cercana. El proceso incluye la presentación de documentación que acredite la situación económica y de residencia del solicitante. Este procedimiento puede ser complejo, por lo que es recomendable asesorarse adecuadamente y preparar toda la documentación requerida para evitar retrasos.

Una vez presentada la solicitud, la administración tiene un plazo para resolverla. Si la resolución es positiva, el solicitante comenzará a recibir la pensión no contributiva mensualmente.

Cuidado una vez cobres la pensión no contributiva: te pueden exigir devolverla

Pero hay que tener cuidado. Comenzar a cobrar la pensión no contributiva no equivale a poder despreocuparse del todo uno respecto a los requisitos. ¿Por qué? Porque hay algunas normas regulatorias de estas contribuciones que sí o sí hay que continuar cumpliendo.

Y una de ellas es el límite en los ingresos que se perciben. Si una persona o la unidad familiar en la que convive supera ese límite, hay un problema. Es este uno de los puntos en los que hace hincapié Miriam Ruiz, abogada especialista.

"Si ya tienes reconocida la pensión no contributiva, mucho cuidado con superar los límites de ingresos porque, si los superas, te pueden hacer devolver todas las cuantías que hayas cobrado de forma indebida", advierte Miriam Ruiz.

Un sabio consejo, toda vez que la devolución forzosa de varias mensualidades de una pensión no contributiva puede suponer, sin duda, un mazazo tremendo para una unidad familiar o una persona que esté percibiendo esta prestación, dirigida, por norma general, a personas que no viven una situación económica boyante.

Estos son los límites de ingresos que no debes sobrepasar si percibes una pensión no contributiva

Por eso, hay que tener muy presente no sobrepasar esos límites de ingresos establecidos en la regulación que rige las pensiones no contributivas. Unos límites que vienen regulados en función de cuánta gente conviva en una unidad familiar y el parentesco que tengan. Estos son los límites:

Límites de ingresos para cobrar una pensión no contributiva. / BBVA / La Nueva España

Estas cifras deben estar siempre muy presentes en el hogar de un beneficiario de una pensión no contributiva, donde se deben vigilar ingresos por cuestiones ajenas para evitar llevar el tremendo disgusto de una carta de la Seguridad Social exigiendo la devolución de varias mensualidades.