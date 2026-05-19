Miriam Company, abogada, sobre la detención de Jonathan Andic: "La Fiscalía podría pedir la prisión provisional"

El fundador de Mango, Isak Andic, falleció el 14 de diciembre de 2024 a los 71 años al precipitarse por un barranco en el macizo de Montserrat (Barcelona) mientras realizaba una excursión junto a su hijo. En un primer momento el suceso fue considerado un accidente, aunque este martes los Mossos d'Esquadra han detenido a su hijo, Jonathan Andic.

La detención se produce después de que los investigadores detectaran ciertas contradicciones en las declaraciones del empresario, además de otros elementos que han sido analizados durante la instrucción. Sin embargo, el caso continúa bajo secreto de sumario y está siendo instruido por el juzgado de Martorell, que será el encargado de determinar los próximos pasos.

La abogada Miriam Company, de Molins Defensa Penal, ha explicado en el programa 'Tot es mou' cómo se afronta ahora la situación tras la detención de Jonathan Andic: "Jonathan pasará a disposición judicial y tendrá que declarar en los juzgados. En este caso, la causa ha estado durante todo este tiempo bajo secreto de sumario y esto comporta una dificultad añadida para la defensa".

La letrada ha subrayado que los abogados no han tenido acceso a los atestados ni a la información recopilada durante la investigación: "Han estado todos estos meses a espaldas del procedimiento". Sin embargo, ha explicado que lo habitual es que se levante el secreto de sumario y la defensa pueda acceder a la información.

Company ha comentado que el margen de actuación es muy reducido: "La defensa tendrá que mirar toda la documentación en horas para intentar desvirtuar esos indicios que figuran en los atestados policiales", destacando que ese trabajo inicial será clave para preparar la estrategia.

Sobre lo que puede ocurrir a continuación, Company ha apuntado que, tras la declaración en sede judicial, la fiscalía podría solicitar medidas cautelares, incluida la prisión provisional, ya que la pena podría ser igual o superior a 2 años, aunque el único motivo que podría justificarla sería el riesgo de fuga: "Es el único elemento que podría llevar a la Fiscalía a pedirla".

Noticias relacionadas

A partir de ahora, con el procedimiento ya en fase judicial, la defensa afronta un momento clave para analizar la información y preparar su estrategia, algo que hasta este punto no ha podido hacer por la falta de acceso al contenido de la investigación: "Para la defensa, el partido empieza ahora", ha declarado la abogada.