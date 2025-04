"¡Yo fui ministro, tú no!": Máximo Huerta humilla en directo a Cristina Tárrega y zanja su guerra mediática

Máximo Huerta Hernández, también conocido como Máximo Huerta, es un periodista y escritor español. En el mes de junio de 2018 desempeñó el cargo de ministro de Cultura y Deporte durante siete días hasta su dimisión al darse a conocer una infracción tributaria ocurrida doce años antes.

Sin embargo, hubo recientemente una polémica relacionada con Cristina Tárrega, la cual guardaba fotos de ciertas personas en el congelador para alejarlas simbólicamente de su vida. La frase, lanzada con ese tono entre la broma y el comentario no tardó en llegar a oídos de la aludida.

Tárrega como era de esperar no se quiso quedar callada y respondió sin pensarlo antes los comentarios de Máximo Huerta, los cuales ella sintió directamente como un insulto.

"Yo no tengo ni he tenido nunca a nadie en el congelador. Eso es una leyenda urbana. Y, además, os digo que eso no sirve para nada. Me parece un absurdo." Esto fue una de las primeras cosas que comentó, pero obviamente la cosa no quedó ahí.

"Me molesta porque es un comentario que soltó alguien con muy mala leche y, sobre todo, porque cada persona que lo diga yo le invito a que venga a mi casa y abra el congelador". Con esto retó a cualquiera a que fuera a su casa para comprobar que esto realmente no era así.

"La relación que yo tengo con Máximo es profesional, le tengo mucho cariño. Me supo muy mal que durara tan poco en el ministerio porque podía haber hecho muchas cosas. Creo que lo ha dicho sin maldad, pero que quede claro que yo no tengo congelado a nadie".

Tras esto Máximo también quiso responder con lo siguiente: "Yo he dicho cuatro palabras, nada más. Creo que empezó enfadada y cuando vio que los insultos se le iban de las manos, comenzó a frenar. Sabe hacer tele mejor que nadie"