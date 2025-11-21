La ministra de Hacienda advierte: el sistema de pensiones no se sostendrá a causa de 26.000 millones de euros

María Jesús Montero, Ministra de Hacienda declaraba en la rueda de prensa posterior al reciente consejo de Ministros que es esencial que ¨se cumpla el pacto de Toledo para garantizar la viabilidad de las pensiones¨.

Un comunicado que llama especialmente la atención en un momento presente donde este sistema de la Seguridad Social se ha puesto tanto en entredicho desde varios sectores diferentes.

Las declaraciones de la Ministra de Hacienda llegan a colación de un dato sobre el que ha querido lanzar una advertencia: el Estado tendrá que inyectar casi 23.000 millones de euros con tal de que las pensiones sean sostenibles en 2026.

Esto generaría una situación de déficit más aguda por parte del Gobierno Central, quien se encargará de dicho presupuesto. No obstante, las previsiones del mismo apuntan a que este se irá reduciendo paulatinamente con el paso de los años.

En este mismo sentido, el gobierno se ha propuesto ir limitando el déficit de los próximos años para que pase de ser un 2,1% en 2026 a un 1,6% cuando llegue el próximo año 2028.

Un dato que no sorprende si tenemos en cuenta la cifra que el Estado ha ido inyectando en la Seguridad Social en los últimos años, la cual estaría por encima de los 120.000 millones de euros.

Algo que se debe, entre otras cosas a un progresivo envejecimiento de la población y, por tanto, el acceso de cada vez más personas al sistema de jubilación. Lo cual nos deja con otra realidad en contraposición: cada vez hay menos gente joven para pagar las pensiones.

Por lo demás, ya solo queda esperar a que llegue el próximo año 2026 para comprobar si el Gobierno Central acaba cumpliendo con los límites autoimpuestos con tal de reducir su déficit y, sobre todo, cómo afectará todo esto de forma inmediata la Seguridad Social.