El Ministerio de Industria y Turismo coincide: estos son los problemas más habituales cuando pasas la ITV

Pasar la ITV no suele ser complicado si el vehículo está en buen estado, aunque a veces puede complicarse, especialmente si tiene muchos kilómetros o años, ya que aumenta el riesgo de fallos en puntos clave, como las luces, los frenos, los neumáticos y las emisiones.

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), juntamente con el Ministerio de Industria y Turismo, analizaron que el 83% de las motocicletas que acuden a la ITV la aprueban a la primera.

Sin embargo, el análisis realizado demuestra varios defectos técnicos. Los más habituales son los fallos en alumbrado y señalización, ya que concentran el 33% del total de defectos detectados, lo que los convierte en la principal causa de rechazo en la ITV. Además, es un sistema esencial para la seguridad de las motocicletas.

Otro de los errores más detectados están relacionados con emisiones contaminantes y sonoras, pues suponen el 15,9% de los fallos graves, siendo un dato que evidencia un número alto de motocicletas que supera los límites establecidos.

En las últimas revisiones, ha habido un incremento en problemas en ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, representando el 12,3% de los defectos detectados.

Dos motocicletas / Archivo

Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV, asegura que "estos datos, unidos a la elevada antigüedad del parque de motocicletas que para el cierre de 2024 se ubicaba en 16,9 años de media, deben despertar la alerta sobre la seguridad de este tipo de vehículos. También, afirma que "existe una relación directa entre el estado técnico de un vehículo, su edad y su seguridad".

Los datos de la Dirección General de Tráfico son bastante claros en este sentido, ya que muestran la relación entre la edad del vehículo implicado en un accidente y el estado de su inspección técnica.

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En el caso de las motocicletas, el porcentaje de vehículos con la inspección vencida en el momento del siniestro aumenta del 2% en aquellas de entre 0 y 4 años, hasta el 10% en las que superan los 10 años.