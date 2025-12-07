El Ministerio de Consumo quiere tumbar las máquinas de vending: adiós a la bollería ultraprocesada

Es altamente probable que hayas perdido la cuenta de cuántas veces te has encontrado en tu vida con este tipo de máquinas. Las máquinas de vending, también conocidas como máquinas expendedoras, son aquellas que podemos encontrar con gran frecuencia en lugares como hospitales, universidades u oficinas de trabajo, entre muchos otros sitios. El problema es que en prácticamente todas ellas se ofrece mucha bollería ultraprocesada.

El Ministerio de Consumo es consciente de lo nociva que puede ser para la salud la bollería ultraprocesada. Sin ir más lejos, ha relacionado el consumo de este tipo de alimento con enfermedades cardiovasculares y con mortalidad prematura.

Por este motivo, quieren no erradicar las máquinas de vending, pero sí intentar que dejen de vender estos alimentos.

Se sabe ya que desde el Ministerio se llevará a cabo un Real Decreto, anunciado por Pablo Bustinduy, para reducir de forma considerable la bollería ultraprocesada que se vende en lugares sociosanitarios como los hospitales.

Quieren sustituirlos por opciones saludables, con el objetivo de que el 80% de los productos que se vendan sean, de hecho, alimentación saludable. De esta forma, la mayoría de los productos en los hospitales tendrán que ser agua, zumos, frutos secos sin freír, sándwiches integrales o yogures sin azúcares.

De la misma forma, este Real Decreto también afecta a las máquinas de café en lugares sociosanitarios. Los cafés se deberán servir siempre sin azúcar por defecto, y en caso de que el usuario la pida, serán 5 miligramos como máximo por café. También se instalarán fuentes de agua potable en los mismos lugares.