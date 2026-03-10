JUBILACIÓN
Aunque el mínimo exigido para cobrar la jubilación son 15 años cotizados, la Seguridad Social recuerda que no basta con eso
Existe un requisito extra que es obligatorio para poder cobrar la pensión mínima
Lo que el Estado gasta cada año en pensiones de jubilación crece, a la par que lo hacen la propia cifra de beneficiarios de esta pensión. Cada vez son mñas los jubilados a medida que también crece la esperanza de vida media. Para comparar, en febrero de 2026 se abonaron 14.272,5 millones de euros. Esto supone un incremento de más del 6% respecto a febrero de 2025.
Pero aun así, no cualquier persona que se jubile puede cotizar. Como muchos sabéis, el mínimo que exige la Seguridad Social en cuanto a tiempo cotizado son 15 años.
Es decir: a priori, haber cotizado durante 15 años es suficiente para cobrar la pensión mínima por jubilación (aunque no la completa, para lo cual son necesarios 36 años y 6 meses cotizados).
Sin embargo, existe un requisito extra que mucha gente desconoce y puede costarles la adquisición de esa pensión. Y es que, tal y como la propia Seguridad Social confirma, dos de esos quince años cotizados deben estar dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión.
Es decir, si una perons ha cotizado desde el 1995 hasta el 2010, son quince años. Pero si solicita la pensión por jubilación en 2026 sin haber cotizado nada en los más de quince años que han pasado desde 2010, no podrán adquirirla.
¿Y por qué se hace esto? Esta ley principalmente existe para intentar que el mercado laboral reciente sea estable. Con ello, el sistema evita que alguien que trabajó durante el tiempo exigido permanezca décadas sin laborar.
Hay que tener en cuenta que el tiempo que se pasa sin cotizar afecta negativamente a la cuantía que se recibe por pensión. Por ello se aconseja encarecidamente cuidad la trayectoria laboral.
