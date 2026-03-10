Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Newcastle - BarcelonaAtlético - TottenhamDónde ver Newcastle - BarcelonaAlineación BarcelonaGuardiolaJulia TorresAtlético millonesCTA RüdigerEntradas final Copa del ReyLicencia 1C BarçaClasificación París-NizaClasificación LaLiga sin VARTopuria MakhachevDinero Barça ChampionsEtapa 4 París-NizaAlcarazAlonsoCúando juega AlcarazPartidos Champions hoyAyuso VingegaardReal MadridBoris BeckerArda GülerHorarios GP China F1Etapa 3 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoManolo GonzálezMaldiniCandidatos Elecciones Barça 2026Xavi FlickJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

JUBILACIÓN

Aunque el mínimo exigido para cobrar la jubilación son 15 años cotizados, la Seguridad Social recuerda que no basta con eso

Existe un requisito extra que es obligatorio para poder cobrar la pensión mínima

Unos jubilados descansan en los bancos de Barcelona.

Unos jubilados descansan en los bancos de Barcelona. / El Periódico

Claudio Torres

Lo que el Estado gasta cada año en pensiones de jubilación crece, a la par que lo hacen la propia cifra de beneficiarios de esta pensión. Cada vez son mñas los jubilados a medida que también crece la esperanza de vida media. Para comparar, en febrero de 2026 se abonaron 14.272,5 millones de euros. Esto supone un incremento de más del 6% respecto a febrero de 2025.

Pero aun así, no cualquier persona que se jubile puede cotizar. Como muchos sabéis, el mínimo que exige la Seguridad Social en cuanto a tiempo cotizado son 15 años.

Es decir: a priori, haber cotizado durante 15 años es suficiente para cobrar la pensión mínima por jubilación (aunque no la completa, para lo cual son necesarios 36 años y 6 meses cotizados).

Sin embargo, existe un requisito extra que mucha gente desconoce y puede costarles la adquisición de esa pensión. Y es que, tal y como la propia Seguridad Social confirma, dos de esos quince años cotizados deben estar dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión.

Es decir, si una perons ha cotizado desde el 1995 hasta el 2010, son quince años. Pero si solicita la pensión por jubilación en 2026 sin haber cotizado nada en los más de quince años que han pasado desde 2010, no podrán adquirirla.

¿Y por qué se hace esto? Esta ley principalmente existe para intentar que el mercado laboral reciente sea estable. Con ello, el sistema evita que alguien que trabajó durante el tiempo exigido permanezca décadas sin laborar.

Noticias relacionadas y más

Hay que tener en cuenta que el tiempo que se pasa sin cotizar afecta negativamente a la cuantía que se recibe por pensión. Por ello se aconseja encarecidamente cuidad la trayectoria laboral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cirujano Diego González Rivas desvela el dineral que recibió por una de las operaciones más caras de su carrera
  2. Bad Gyal se abre en canal sobre sus adicciones: 'Estoy enganchada
  3. Laura Escanes y Risto Mejide rompen definitivamente y ya no hay vuelta atrás
  4. Gonzalo Bernardos, economista: 'Si la guerra en Oriente Medio es larga, prepárense, que el bolsillo les dolerá
  5. La Velada del Año 6': a qué hora es la presentación, combates y cuándo salen a la venta las entradas
  6. La Agencia Tributaria te da hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta gracias a este seguro que tienen miles de contribuyentes catalanes
  7. Un español que vive en Suiza habla sin filtros sobre su salario: 'Cobro más de 5.000 euros al mes
  8. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Las lluvias vuelven, pero...

Precio de la luz para mañana, 11 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, 11 de marzo: las horas más baratas y más caras

Risto desmonta a un profesor en Irán que niega que sus alumnas estén obligadas a llevar velo

Risto desmonta a un profesor en Irán que niega que sus alumnas estén obligadas a llevar velo

Expertos lo advierten: este es el dinero que deberías tener guardado en casa por si falla el banco

Expertos lo advierten: este es el dinero que deberías tener guardado en casa por si falla el banco

Nueva subasta del Tesoro: las Letras a 9 meses suben al 2,17% y atraen miles de millones de euros

Nueva subasta del Tesoro: las Letras a 9 meses suben al 2,17% y atraen miles de millones de euros

Oscars 2026: cuándo y dónde ver la ceremonia más importante del cine desde España

Oscars 2026: cuándo y dónde ver la ceremonia más importante del cine desde España

Un trabajador con 32 años de antigüedad, despedido mientras estaba de baja por ictus: la Justicia fija 32.000 euros de indemnización

Un trabajador con 32 años de antigüedad, despedido mientras estaba de baja por ictus: la Justicia fija 32.000 euros de indemnización

Aunque el mínimo exigido para cobrar la jubilación son 15 años cotizados, la Seguridad Social recuerda que no basta con eso

Aunque el mínimo exigido para cobrar la jubilación son 15 años cotizados, la Seguridad Social recuerda que no basta con eso

Hacienda lo confirma: devolverá hasta 590 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito

Hacienda lo confirma: devolverá hasta 590 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito