El millonario José Elías, sobre el futuro de las pensiones en España: "Los abuelos compartirán piso"

El sistema de pensiones en España es un sistema de reparto público de tres pilares, donde las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados. Se complementa con planes de empleo (segundo pilar) y planes de pensiones individuales (tercer pilar) para el ahorro privado. Para acceder a la pensión contributiva de jubilación, es necesario cumplir con requisitos de cotización (mínimo 15 años, con 2 en los últimos 15) y alcanzar la edad legal de jubilación.

Los principales problemas del sistema de pensiones son la insostenibilidad financiera debido al envejecimiento de la población y la baja natalidad, lo que genera un déficit estructural al no haber suficientes cotizantes activos para sostener el creciente número de pensionistas.

José Elías Navarro es uno de los empresarios más destacados de España. A sus 49 años, pasó de enfrentarse a la quiebra a convertirse en presidente de Audax Renovables y dueño absoluto de La Sirena, cadena de congelados. Su fortuna, estimada en unos 650 millones de euros, le ha permitido también convertirse en un referente a la hora de hablar de la economía española, apareciendo tanto en medios como en redes sociales, donde su opinión genera amplios debates.

Pensiones, vivienda y el futuro de los ciudadanos

En las últimas horas, una de sus reflexiones recientes ha generado gran repercusión en las redes sociales, superando las 100.000 visualizaciones. José Elías abordó la gestión de las pensiones y la dificultad creciente de acceder a una vivienda digna, alertando sobre el panorama que le espera a la población si no se toman medidas urgentes.

“Los abuelos del futuro compartirán piso”

"Los abuelos del futuro compartirán piso, las pensiones no van a dar para más", afirmó José Elías en su cuenta de X (antes Twitter), anticipando un escenario preocupante para los jubilados. El empresario destacó que, aunque conceptos como el 'coworking' y el 'coliving' se presentan como tendencias para jóvenes, pronto serán una necesidad también para personas de mediana edad.

"Veo a personas de más de 50 años pagando 1.000 euros de alquiler, sin ahorros y sobreendeudadas. ¿Qué ocurrirá cuando se jubilen y cobren pensiones de 800 euros? Tendrán que compartir vivienda con otros mayores", decía el empresario catalán.

El desequilibrio del sistema de pensiones

Elías hizo hincapié en la dificultad de mantener el sistema actual: cada vez hay menos personas cotizando y más beneficiarios cobrando. «O hemos inventado lo de los panes y los peces, o aquí falta dinero», ironizó. Además, criticó la falta de respuestas concretas de los políticos frente a la pirámide demográfica invertida: "Te dicen que no pasará nada… pero llegará un momento en que no tendrán valor de pagar las pensiones".

El empresario recordó que la idea de que estar de alquiler es ideal solo aplica para quienes tienen la vida económica resuelta. "Si eres pobre como una rata, lo único que te asegura tranquilidad al final de tu vida es ser propietario. Comprar es la forma de garantizar que puedas vivir dignamente al jubilarte", concluyó José Elías.